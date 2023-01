GeForce RTX 4070 : la fiche technique se précise

La NVIDIA GeForce RTX 4070 est sur le point d'être annoncée. La plupart des spécifications techniques ont déjà fuité, en attendant d'en savoir plus sur le prix du GPU.

NVIDIA a lancé sa carte graphique GeForce RTX 4070 Ti au début du mois de janvier, qui avait d'abord été annoncée sous l'appellation de RTX 4080 12 Go. Les Verts devraient prochainement annoncer un GPU un peu moins puissant, mais plus abordable : la RTX 4070, attendue pour le courant du premier trimestre 2023. Et nous avons déjà quelques informations à nous mettre sous la dent à son sujet.

Sur Twitter, Matthew Smith, responsable de la base de données GPU de la publication TechPowerUp, prétend que la RTX 4070 disposera d'une fréquence d'horloge de 1 920 MHz pouvant atteindre jusqu'à 2 475 MHz en boost. En comparaison avec la RTX 4070 Ti, elle bénéficie donc de 390 MHz de moins (135 MHz en mode boost). Ces chiffres valent pour le modèle Founders Edition qui sera commercialisé par NVIDIA, mais nous pouvons nous attendre à des performances supérieures sur les cartes graphiques custom. Par exemple, la RTX 4070 iGame Ultra White OC de la marque Colorful devrait être overclockée pour atteindre jusqu'à 2 505 MHz en boost.

Les spécifications techniques sont connues, quid du prix et de la date de sortie

La RTX 4070 entrerait en production de masse au mois de février. Nous devrions ainsi bientôt recevoir une communication officielle de NVIDIA. La carte graphique devrait être basée sur un GPU AD104-250/251 reposant sur la nouvelle architecture Ada Lovelace et sur un procédé de gravure en 4nm de TSMC. D'après ce que l'on sait déjà, la RTX 4070 devrait embarquer 5 888 cœurs CUDA, 12 Go de mémoire GDDR6X, une interface 192-bit, une bande-passante de 504 GB/s, le tout pour une puissance de calcul de 29 TFLOPS et un TGP de 200 W.

Le prix de la GeForce RTX 4070 n'a pas encore fuité. Celle-ci est encore dans les usines et les laboratoires de test, mais nous devrions avoir de premiers indices lorsque les commerçants commenceront à recevoir des informations de la part de NVIDIA, ce qui ne devrait plus beaucoup tarder. La RTX 4070 Ti est affichée à partir de 899 euros en France, la RTX 4070 sera donc un peu moins chère. Étant donné la différence de performances entre les deux GPU, on peut raisonnablement tabler sur un tarif au minimum inférieur de 100 euros.