RTX 4060, RTX 4060 Ti : Nvidia pourrait bientôt présenter ses nouvelles cartes graphiques pour embêter AMD

La présentation des RTX 4060 et RTX 4060 Ti approche à grands pas. Selon les informations de VideoCardsz, Nvidia préparerait une conférence pour les prochaines semaines, courant du mois de mai. En tout, trois modèles seront dévoilés au grand public, juste avant le lancement de la Radeon RX 7600 d’AMD. Sacrée coïncidence.

Si la gamme des RTX 4000 est déjà bien fournie, Nvidia ne compte pas s’arrêter là pour autant. En effet, conformément aux habitudes du constructeur, il reste encore modèles 4060 et 4060 Ti. Ces cartes graphiques ont toutes deux déjà fait l’objet de plusieurs fuites, certaines prédisant même leur arrivée pour ce mois de mai. Aujourd’hui, VideoCardz confirme ces rumeurs en dévoilant le planning de lancement des prochains GPU de Nvidia.

Selon la source du média, trois modèles seraient en préparation chez les Verts : une RTX 4060 8 Go, une RTX 4060 Ti 8 Go et une RTX 4060 Ti 16 Go. Toutes trois seraient présentées à la mi-mai selon Videocardz, ce qui veut dire que l’on pourrait avoir droit à des informations officielles dès la semaine prochaine. En revanche, la date de sortie de chacune serait différente.

La sortie des RTX 4060 et RTX 4060 Ti approche à grands pas

Voici donc le planning de sorties des trois cartes graphiques tel que le présente VideoCardz :

RTX 4060 Ti 8 Go : 24 mai

24 mai RTX 4060 Ti 16 Go : entre le 20 et le 30 juillet

entre le 20 et le 30 juillet RTX 4060 8 Go : entre le 10 et le 20 juillet

Si les informations de VideoCardz sont exactes, Nvidia pourrait donc lancer sa RTX 4060 Ti 8 Go le 24 mai. Une date qui est loin d’être anodine, puisqu’il s’agit de la veille du lancement de la Radeon RX 7600 d’AMD. Autant dire que cela n’a probablement rien d’une coïncidence, à l’heure où la guerre entre les deux constructeurs fait de plus en plus rage.

VideoCardz ajoute également que si la version 16 Go de VRAM de la RTX 4060 Ti semble pour le moment confirmée, tout est encore possible chez Nvidia, qui a pour habitude de changer ses feuilles de routes. Cela s’est notamment vérifié avec la polémique autour de la RTX 4080, devenue RTX 4070 Ti quelques mois plus tard suite aux retours négatifs des joueurs.

Source : VideoCardz