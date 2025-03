Rouler sur le périphérique parisien va devenir encore plus un enfer, voici pourquoi

Dès ce 3 mars 2025, rouler sur le périphérique parisien sera encore plus difficile. La raison ? L'entrée en vigueur des voies dédiées au covoiturage et aux mobilités partagées. Un héritage direct des derniers Jeux olympiques.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont permis de redonner un coup de jeune à de nombreuses installations sportives dans la ville capitale. Des travaux de réfection plutôt appréciés par la population. En revanche, cet autre héritage des JO ne risque pas de plaire aux millions d'automobilistes qui empruntent chaque jour le périphérique parisien.

Pour cause, c'est en ce 3 mars 2025 qu'entrent officiellement en activité les fameuses voies dédiées au covoiturage et aux mobilités partagées. Durant la compétition, ces couloirs spéciaux, placés à gauche, étaient réservés au convoi des athlètes et des délégations officielles. Et on le savait, la mairie de Paris était bien déterminée à les exploiter une fois les JO terminés, avec un objectif en tête : réduire la pollution autour du périphérique.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, cette zone concentre actuellement “2 à 2,5 fois de particules ultrafines que sur les sites urbains” selon la municipalité. “Le périphérique est l'autoroute urbaine la plus fréquentée d'Europe et c'est un véritable scandale sanitaire. Le demi-million d'habitants qui vivent de part et d'autre de cette voie sont exposés à des niveaux de pollution encore bien trop importants”, alerte dans les colonnes du Monde Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris chargé de la Transition écologique.

Les voies pour le covoiturage entrent en activité

Depuis ce lundi donc, ces voies sont accessibles uniquement aux véhicules transport au moins deux passagers ainsi qu'aux transports collectifs (bus, car, etc.), aux taxis, aux VTC, aux véhicules de secours et de police, puis enfin les personnes à mobilité réduite. Pour l'instant, 26 kilomètres du périphérique sont donc concernés par cette mesure, à savoir entre le Pont de Sèvres et la Porte de Bercy.

Précision importante, ces voies seront activées durant certaines plages horaires : du lundi au vendredi durant les heures de pointe, entre 7h et 10h30 et 16h et 20h. En d'autres termes, les conducteurs seuls pourront les emprunter les week-end et jours fériés, sauf exception selon la mairie.

Comment savoir justement lorsque les voies sont réservées ou non ? Des panneaux de signalisation ont d'ores et déjà installés sur les portions concernées. Comme à Lyon, ces panneaux prennent la forme d'un losange blanc allumé sur fond bleu (signe que la voie est activée). Si le panneau est éteint, tout le monde peut circuler.

Doit-on s'attendre à des amendes ?

Dès aujourd'hui, les autorités ont débuté une première phase pédagogique. Pour faire simple, les radars dédiés au contrôle “flasheront” bien les contrevenants, mais pas de sanction à prévoir pour l'instant. D'abord, les panneaux rappelleront aux automobilistes récalcitrants de changer de voie.

En revanche, les amendes commenceront à tomber dès le 1er mai 2025. Et autant dire qu'elles seront salées : 135 euros. En revanche, aucune perte de point sur le permis.

Des autoroutes vont y avoir le droit

Précisons qu'à termes, 7 des 35 kilomètres qui séparent le quai d'Issy à la porte de Bercy accueilleront aussi des voies dédiées au covoiturage. En effet, la ville compte mettre sur la table 7 millions d'euros en signalétique dynamique et radars de formes pour équiper cette zone.

Certaines autoroutes devraient être également concernées par la mesure d'ici septembre 2025. Ce sera notamment le cas de courtes portions de l'A13 et de l'A1. Ici, les voies réservées au covoiturage seront à l'essai durant 6 mois. Les autorités se prononceront ensuite sur leur maintien ou non.

Des embouteillages à prévoir ?

Comme on peut s'y attendre, ces voies réservées ne devrait pas arranger le trafic déjà surchargé du périphérique parisien. Dans une tentative de rassurer les automobilistes, la mairie a assuré qu'elles pourraient être suspendues, notamment en cas de forte congestion.

Néanmoins, il faudra prévoir au global plus de bouchons le matin et le soir pour la majorité des conducteurs en solo, la faute de devoir se partager 3 voies au lieu de 4.