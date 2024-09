Le robot cuiseur multifonction Moulinex Companion XL est 250 € moins cher

Il va falloir faire vite pour acquérir le Moulinex Companion XL en promotion ! Pendant quelques heures, le célèbre robot cuiseur multifonction passe sous les 350 euros grâce à un code promotionnel proposé par le site Rakuten.

Vous avez jusqu'à ce soir pour profiter d'une réduction de 50 euros dès 349 euros d'achat sur les produits électroménager & maison en provenance du site Rakuten. Parmi les articles éligibles à l'opération, un robot cuiseur multifonction de la marque Moulinex fait l'objet d'une remise totale de 250 euros.

Par l'intermédiaire du vendeur officiel Boulanger, le Moulinex Companion XL HF80DB10 est à 349,99 euros au lieu de 599,99 euros. La réduction se fait grâce à une remise immédiate de 200 euros et au code HOME50. Le coupon en question doit être saisi lors de l'étape de la commande et la livraison à domicile, en magasin Boulanger ou en point relais est offerte.

Livré avec une spatule, un couteau hachoir, un couteau pétrin/concasseur, un batteur, un mélangeur et un panier vapeur en inox, le Companion XL de Moulinex (référence HF80DB10) est un robot cuiseur multifonction qui possède un écran, une puissance de 1550 W, 12 vitesses, et des programmes automatiques pour différentes préparations culinaires.

L'appareil dispose également d'un mode manuel avec des réglages personnalisés pour le temps, la température et la vitesse, ainsi que des fonctionnalités Pulse et Turbo. On retrouve aussi trois fonctionnalités (arrêt automatique, minuterie et recettes préprogrammées), une capacité du bol de 4,5 litres, une plage de températures allant de 30 à 150 degrés ou bien encore divers modes de cuisson. Enfin, le robot cuiseur Moulinex est compatible avec le lave-vaisselle et mesure 31 cm x 32 cm x 35 cm.