Un robot aspirateur laveur de la marque Roborock est en soldes ! À l'occasion de l'événement commercial, le QRevo MaxV du constructeur asiatique passe à moins de 800 euros chez Rakuten par l'intermédiaire d'un coupon de réduction.

Pour ce dernier jour du mois de juin 2024, à l'occasion des soldes d'été, Rakuten effectue une réduction de 50 euros dès 599 euros d'achat sur tout son site e-commerce. Parmi les produits éligibles à l'offre, on peut trouver un robot aspirateur laveur signé Roborock.

Proposé dans un coloris blanc, le Roborock QRevo MaxV est disponible depuis la boutique officielle Boulanger au tarif de 799 euros au lieu de 849 euros. La remise se fait grâce au coupon RAKUTEN50 qui doit être saisi au cours de l'étape de la commande. Pour information, la livraison du produit peut se faire gratuitement en point relais, en magasin Boulanger ou à domicile. Aussi, l'achat permet d'avoir un cashback supplémentaire de 39,95 euros qui pourra être dépensé sur le site marchand.

Considéré comme un aspirateur robot 2-en-1, le QRevo MaxV de Roborock fourni avec une station multifonction et deux serpillières dispose d'un mode balayage et d'un mode lavage. Grâce à sa technologie de cartographie 3D et de détection en temps réel, le robot aspirateur laveur navigue avec précision, évite les obstacles et optimise son parcours pour un nettoyage ciblé. Avec une puissance d'aspiration de 7000 watts et une autonomie allant jusqu'à 180 minutes, l'appareil a été conçu pour nettoyer des surfaces de plus de 70 mètres carrés, tout en maintenant un niveau sonore de 63 dB. Compatible avec les assistants vocaux Google, Alexa et Siri, l'aspirateur permet une programmation précise du nettoyage pièce par pièce et une gestion à distance depuis une application dédiée. Besoin d'en savoir plus ? Consultez notre test du Roborock Qrevo MaxV.