Resident Evil 4 : le remake se montre enfin et il est impressionnant

Resident Evil 4 va avoir le droit à son remake. Lors de son showcase, Capcom a présenté le jeu en détail, nous montrant une bande-annonce ainsi qu’une séquence de jeu. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre est impressionnant.

Sorti en 2005, Resident Evil 4 a été une claque pour beaucoup de joueurs. Dépoussiérant la saga et imposant une nouvelle norme dans les jeux d’actions, le titre a marqué l’histoire du média. Il va revenir prochainement dans un remake et Capcom nous montre enfin à quoi ça va ressembler.

C’est lors du Resident Evil Showcase que le studio a montré les fruits de son travail. Nous avons eu le droit à une bande-annonce, déjà, qui nous dévoile un peu les moments clés de l’aventure. Ce n’est pas la première, mais elle nous permet de nous faire une idée plus précise de ce qui nous attend.

Plus encore, Capcom a dévoilé une longue séquence de jeu. Nous avons ici la scène du village. Située au début de l’aventure, c’est un moment culte qui capte l’essence même du titre. Les graphismes y sont impressionnants et le gameplay, toujours en caméra à l’épaule, a été repensé pour être plus nerveux. Pour cela, Capcom a réutilisé ce qu’il avait appris avec les remake de Resident Evil 2 et 3, sortis respectivement en 2019 et en 2020.

Pas de date de sortie précise pour le moment, mais ce remake arrivera sur PC et consoles dans le courant de l’année 2023, on a hâte.

RE4 n’a pas été le seul jeu présenté lors de ce showcase. RE :Verse, titre multijoueur maintes fois décalé, a eu le droit à une nouvelle bande-annonce ainsi qu’à une date de sortie. C’est pour le 24 octobre… soit lundi ! Le gameplay consiste à affronter d’autres joueurs dans des environnements tirés des différents opus de la saga.

Enfin, Capcom a aussi diffusé une bande-annonce finale pour Les Ombres de Rose, le DLC de Resident Evil 8 qui conclura l’arc des Winter. Il sera disponible le 28 octobre prochain.

Bref, beaucoup d’annonces pour la saga d’horreur culte. Jeudi, c’est une autre licence qui a fait parler d’elle avec plein d’annonces : Silent Hill. Les fans du genre sont aux anges.