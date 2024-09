Renault réinvente une icône des années 70 avec un incroyable concept électrique

Renault présente un concept rétro-futuriste, ramenant à la vie son coupé R17 des années 1970 avec un moteur électrique moderne. Ce restomod allie design audacieux et technologies contemporaines pour offrir une nouvelle vision de ce modèle iconique.

Les constructeurs automobiles aiment explorer leur passé pour puiser des idées et réinventer des modèles emblématiques. Cette tendance néo-rétro permet de faire un pont entre le passé et le futur, en réinterprétant des véhicules iconiques pour leur donner une nouvelle vie. Dans ce cadre, Renault a déjà présenté plusieurs créations inspirées de ses modèles historiques, comme la Renault 5 et la 4L. Mais cette fois, la marque a choisi un modèle bien moins connu pour son nouvel exercice de style.

Renault vient de dévoiler un concept de restomod basé sur son coupé R17 des années 1970. Conçu en collaboration avec le designer français Ora Ito, ce modèle rétro-futuriste est baptisé Renault 17 electric restomod. Il s’agit d’un coupé électrique revisité, qui conserve l’âme de l’original tout en intégrant des éléments de design et des technologies modernes. Contrairement aux réinterprétations de la R5 et de la 4L, ce modèle ne sera pas produit en série et reste un projet purement conceptuel.

Renault réinvente la R17 avec un design moderne

Le concept garde plusieurs éléments emblématiques du coupé original, comme les portes et les vitres, mais avec une largeur augmentée de 17 cm pour améliorer la tenue de route. Les phares avant ronds ont été remplacés par des modules rectangulaires plus fins, et les feux arrière sont devenus une bande LED qui restent fidèles à l’esthétique des années 1970. Le tout est habillé d’une teinte « brun galactique » unique. À l’intérieur, le tableau de bord d’origine a été modernisé avec des écrans à la place des compteurs analogiques.

Sous le capot, le moteur d’origine a donc été remplacé par une motorisation électrique de 270 chevaux qui propulse les roues arrière. Bien que Renault n'ait pas communiqué de détails sur la batterie, l’accent est mis sur le design et l’histoire plus que sur la performance pure. Le concept sera présenté à plusieurs événements, dont le Mondial de l’Automobile de Paris en octobre, aux côtés de la toute nouvelle Renault 4.