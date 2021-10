Fans de 007, regardez gratuitement les 24 films de James Bond sur France.TV

C'est un joli cadeau que fait France.TV aux fans de 007 ! À l'occasion de la prochaine sortie du 25ème volet des aventures de James Bond, le groupe France Télévisions lance une chaîne dédiée au célèbre agent secret et composée des 24 films cinématographiques, de 1962 à 2015.

La chaîne James Bond sur France.TV et le programme complet

Alors que le film “Mourir peut attendre” sortira dans les salles obscures françaises ce mercredi 6 octobre 2021 (et déjà disponible en téléchargement sur les sites pirates), le groupe France Télévisions propose de voir ou de revoir gratuitement les 24 films de James Bond sur France.TV (Web, app et app TV) grâce à une chaîne dédiée au célèbre agent secret.

🎞 La saga #JamesBond c'est : 25 films cultes, 6 acteurs de légende et presque 60 ans de cinéma. 🖥 📱 À l’occasion de la sortie de "Mourir peut attendre", @francetv crée l'évènement avec une chaîne spéciale "James Bond" ! ▶ https://t.co/TIxDP1sDT9 pic.twitter.com/ajoG44Fi49 — France Télévisions (@Francetele) October 1, 2021

Ainsi, jusqu'au dimanche 10 octobre prochain (le dernier film sera proposé vers 3h dans la nuit du 10 au 11 octobre), la chaîne proposera l’ensemble de la collection sur un flux non stop, sauf entre 5h et 8h où une boucle d’attente sera jouée. Découvrez le programme complet.

Lundi 4 octobre

08:50 – Moonraker

10:50 – Vivre et laisser mourir

12:50 – L'homme au pistolet d'or

14:50 – L'espion qui m'aimait

16:50 – Rien que pour vos yeux

18:55 – Goldeneye

21:00 – Spectre

23:25 – Opération Tonnerre

01:30 – On ne vit que deux fois

03:20 – Les diamants sont éternels

Mardi 5 octobre

08:30 – Jamais plus jamais

10:35 – Dangereusement vôtre

12:45 – Octopussy

14:50 – Tuer n'est pas jouer

16:55 – Permis de tuer

19:05 – Demain ne meurt jamais

21:00 – Le monde ne suffit pas

23:05 – Spectre

01:25 – James Bond contre Dr No

03:15 – Au service secret de sa majesté

Mercredi 6 octobre

09:00 – Au service secret de sa majesté

11:20 – Opération Tonnerre

13:25 – On ne vit que deux fois

15:20 – Goldfinger

17:05 – Bons baisers de Russie

18:55 – Le monde ne suffit pas

21:00 – Meurs un autre jour

23:10 – Demain ne meurt jamais

01:05 – Permis de tuer

03:10 – Tuer n’est pas jouer

Jeudi 7 octobre

08:45 – L'homme au pistolet d'or

10:45 – Moonraker

12:50 – L'espion qui m'aimait

14:50 – Rien que pour vos yeux

16:55 – Vivre et laisser mourir

18:50 – Meurs un autre jour

21:00 – Casino royale

23:20 – Le monde ne suffit pas

01:25 – Octopussy

03:30 – Dangereusement vôtre

Vendredi 8 octobre

09:30 – James Bond contre Dr No

11:15 – Bons baisers de Russie

13:05 – On ne vit que deux fois

15:00 – Goldfinger

16:45 – Demain ne meurt jamais

18:40 – Casino royale

21:00 – Quantum of solace

22:40 – Meurs un autre jour

00:50 – Les diamants sont éternels

02:45 – Jamais plus jamais

Samedi 9 octobre

09:00 – L'espion qui m'aimait

11:00 – Vivre et laisser mourir

13:00 – Octopussy

15:05 – Dangereusement vôtre

17:10 – Goldeneye

19:20 – Quantum of solace

21:00 – Skyfall

23:20 – Spectre

01:40 – Moonraker

03:50 – Au service secret de sa majesté

Dimanche 10 octobre

08:30 – L'homme au pistolet d'or

10:30 – Rien que pour vos yeux

12:35 – Le monde ne suffit pas

14:40 – Demain ne meurt jamais

16:35 – Meurs un autre jour

18:40 – Skyfall

21:00 – Spectre

23:20 – Goldeneye

01:30 – Tuer n'est pas jouer

03:35 – Permis de tuer

Saga James Bond : dans quel ordre chronologique doit-on regarder les films ?

Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan sont les 5 acteurs à avoir endossé le costume de l'agent 007 avant Daniel Craig sur le grand écran. Depuis 2006, l'acteur britannique incarne James Bond et “Mourir peut attendre” sera son cinquième et dernier film. Pour information, voici l'ordre chronologique de la saga James Bond au cinéma.