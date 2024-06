Regardez ce robot conduire, il sera peut-être votre futur chauffeur de taxi

Des chercheurs japonais ont présenté Musashi, un robot humanoïde capable de conduire une voiture électrique. Cette innovation ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour les véhicules autonomes.

L'avenir des véhicules autonomes pourrait connaître un tournant radical grâce aux chercheurs de l'Université de Tokyo. Plutôt que de doter les voitures de technologies avancées, ces chercheurs explorent un chemin original pour les diriger. Alors que Tesla prévoit de dévoiler son Robotaxi sans volant ni pédales le 8 août prochain, et qu'Uber Eats utilise déjà des véhicules sans conducteur pour livrer des repas, Musashi, un robot humanoïde développé par le Jouhou System Kougaku Lab, est au cœur de cette révolution potentielle.

Musashi est un “humanoïde musculosquelettique” conçu en 2019 pour servir de banc d'essai aux systèmes de contrôle de l'apprentissage. Ce robot est doté de proportions et d'une structure articulaire et musculaire inspirées du corps humain. Il est équipé de caméras haute résolution dans chaque œil et de mains à cinq doigts capables de tourner le volant ainsi que de pieds a la surface adhérente pour actionner les pédales des véhicules.

Dans une série de tests réalisés sur le campus de Kashiwa de l'Université de Tokyo, Musashi a démontré sa capacité à comprendre et répondre aux signaux de circulation ainsi qu’à détecter les piétons. Les chercheurs ont installé le robot dans une micro-voiture électrique COMS de Toyota, équipée de modules de reconnaissance et d'alimentation en énergie. Il ne sait donc pas actionner une boîte de vitesses manuelle pour le moment.

Le robot pouvait freiner en cas de détection de piétons et répondre aux feux de circulation. Cependant, il a rencontré des difficultés pour maintenir une vitesse constante en montée et pour effectuer des virages rapidement.

L'utilisation de robots humanoïdes pour la conduite présente plusieurs avantages par rapport aux voitures autonomes traditionnelles. Les véhicules n'auraient pas besoin d'être modifiés, et des machines comme Musashi pourraient accomplir d'autres tâches entre les trajets, comme transporter des courses ou assister les utilisateurs à domicile. Avec d’autres capteurs, ils pourraient également servir de mannequin de crash-test pour les constructeurs automobiles. Les recherches en sont encore à leurs débuts, mais les avancées de ce dernier sont prometteuses pour ce nouveau type de transport.

Our paper presented at Robotics and Automation Magazine is now on arXiv and YouTube!

Toward Autonomous Driving by Musculoskeletal Humanoids: A Study of Developed Hardware and Learning-Based Software

arxiv: https://t.co/1XwY5hiLjU

youtube:https://t.co/eu4H61TC77 pic.twitter.com/JYM2a2xebH

— Kento Kawaharazuka / 河原塚 健人 (@KKawaharazuka) June 11, 2024