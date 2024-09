Le Redmi Note 13 Pro est en promotion sur le store officiel de Xiaomi. Pendant toute la durée du week-end, le smartphone incluant 512 Go d'espace de stockage passe sous les 290 euros grâce à un cumul de réductions.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La boutique en ligne officielle Xiaomi vous invite à vous rendre sur son store pour bénéficier d'une belle remise globale sur le Redmi Note 13 Pro. Jusqu'à ce dimanche 8 septembre 2024 à 22 heures, le modèle 512 Go du smartphone Xiaomi est à 289,90 euros au lieu de 369,90 euros. La réduction de 80 euros est obtenue par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 20 euros effectuée au panier et d'un coupon promotionnel à appliquer.

Pour rappel, le Redmi Note 13 Pro fait partie de la gamme Redmi Note 13. Le smartphone lié à l'offre Xiaomi possède un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une définition de 2712 x 1220 pixels. Le téléphone du constructeur chinois est doté d'un processeur Snapdragon 7s Gen 2, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, du système Android avec une surcouche MIUI et d'une batterie de 5100 mAh avec prise en charge de la charge turbo 67 W.

Du côté de l'APN, on retrouve un capteur principal de 200 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. À propos du système d'exploitation, le téléphone fonctionne avec Android 13 qui est lié à une surcouche MIUI 14. Quant à la partie connectivité, celle-ci est constituée du Wi-Fi 5, du NFC, du Bluetooth 5.2, de l'USB Type-C et du GPS.