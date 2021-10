Recycler votre smartphone pour récupérer l’or, ce sera bientôt possible

La Royal Mint s'est associée à Excir, une start-up canadienne spécialisée dans les technologies propres, pour introduire au Royaume-Uni une technologie permettant de récupérer et de recycler l'or et les autres métaux précieux contenus dans les déchets électroniques.

De petites quantités de métaux précieux sont intégrées dans des cartes de circuits imprimés de vos smartphones ou de vos ordinateurs portables. Le problème, c’est que ces appareils électroniques seront un jour jetés, accroissant ainsi le nombre de déchets électroniques jetés chaque année dans le monde. 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques ont été générées dans le monde en 2019, selon les chiffres des Nations unies.

Moins de 20 % de ces déchets ont été recyclés, ce qui a entraîné la perte de plus de 48 milliards d’euros de métaux précieux, dont notamment de l’or ou de l’argent. Pour endiguer ce problème, le fabricant de pièces britannique Royal Mint a conclu un partenariat avec Excir, dont la technologie lui permet de récupérer plus de 99 % de l'or, de l'argent et des autres métaux présents dans les déchets électroniques.

Royal Mint veut recycler vos smartphones pour récupérer les métaux précieux

Le fabricant de pièces de monnaie, qui appartient à l'État britannique, espère utiliser cette technologie basée sur la chimie d’ici les prochains mois. Royal Mint utilisera cette technologie pour récupérer les métaux précieux à température ambiante sur son site du sud du Pays de Galles. La société a d’ailleurs déclaré que les essais avaient déjà permis de produire de l'or d'une pureté de 999,9. À terme, il devrait être possible d'extraire également du palladium, du cuivre et de l'argent.

Les experts estiment que jusqu'à 7 % de l'or mondial pourrait être contenu dans les déchets électroniques. On retrouverait 100 fois plus d'or dans une tonne de déchets électroniques que dans une tonne de minerai d'or, il est donc crucial de pouvoir rapidement extraire cet or des vieux smartphones ou des vieux ordinateurs portables.

Plusieurs initiatives sont déjà en cours pour tenter de réduire le nombre de déchets électroniques. On pense notamment à l’Allemagne qui veut exiger 7 ans de mise à jour et de pièces détachées pour les smartphones Android et iOS, ou encore l’Europe qui veut imposer à Apple un chargeur unique USB-C d’ici 2024.