Recharger une voiture coûtera plus cher, de la pub bientôt sur Netflix, c’est le récap

Le prix de l’électricité augmentera en 2023. Et cela impactera fortement le montant à débourser pour recharger une voiture électrique. Le prix de l’abonnement Netflix incluant de la publicité a fuité. Et il serait bien moins élevé que le montant du forfait standard. Et une utilisatrice de trottinette électrique a été arrêtée pour conduite en état d’ivresse. C’est le récap du 29 août 2022.

Tous les amateurs d’aventure spatiale attendaient le 29 août avec impatience. Pourquoi ? Parce que le vol d’essai de la mission Artemis devait avoir lieu ce jour. Mais le départ n’a pas eu lieu, à cause d’un problème moteur. Aucune vie n’était en danger sur ce vol d’essai, puisque la fusée n’était pas habitée. Mais elle le sera à termes, puisqu’elle est conçue pour transporter 6 astronautes. Le vol d’essai n’est pas annulé pour autant. Il est reporté. Rendez-vous donc le 2 septembre 2022, pour suivre avec nous cette belle aventure qui devrait aboutir au retour de l’Homme sur la Lune. En attendant, voici le récapitulatif des autres informations qui ont marqué la journée.

Une femme arrêtée ivre au volant d’une trottinette électrique

Conduire une voiture, un scooter ou une moto en état d’ébriété est passible d’une amende, d’un retrait de permis et même d’une peine d’emprisonnement. De même sur un vélo : le propriétaire peut écoper d’une amende s’il est arrêté avec un taux d’alcool supérieur aux normales autorisées. Et en trottinette électrique ? Bien sûr que oui. En France, comme partout ailleurs en Europe. C’est ce qu’a découvert une utilisatrice d’une trottinette. Elle a été arrêtée avec 1,4 gramme d’alcool dans le sang. Résultat : une grosse amende, un retrait de permis et une peine de prison avec sursis.

Netflix avec de la publicité coûterait entre 7 et 9 euros

L’agence de presse économique Bloomberg a publié de nombreux détails sur une nouvelle formule encore à l’étude chez Netflix : l’abonnement avec publicité. L’idée est simple. Un abonné Netflix normal peut consommer autant de vidéo qu’il le souhaite, sans coupure publicitaire. Un abonné de la nouvelle formule serait dans la même situation avec une seule différence : des réclames seront insérés dans les programmes. Selon Bloomberg, la publicité représenterait 4 minutes par heure visionnée, soit 6,7 % du temps. Cet formule coûterait entre 7 et 9 euros par mois, contre 13,5 euros pour l’abonnement sans pub. Et le lancement pourrait avoir lieu en fin d’année 2022.

Recharger une voiture électrique coûtera beaucoup plus cher en 2023

Les conflits internationaux. L’arrêt de l’une des plus grandes centrales nucléaires au monde. Le minage de cryptomonnaie. Voici autant de raisons qui vont pousser les gouvernements à adopter des plans d’urgence pour économiser de l’énergie, mais aussi à augmenter le prix de l’énergie. Cette augmentation est prévue pour 2023, puisqu’en 2022 un plafond a été mis en place pour protéger les Français contre ce qui s’annonçait comme une hausse catastrophique. Les prix régulés pourraient augmenter en début d’année prochaine entre 30 % et 40 % selon certains analystes. Ce qui aura évidemment une incidence sur le prix de la recharge d’une voiture électrique.

