Recharger son PC en USB-C n’est pas forcément une bonne idée, on vous explique pourquoi

Si vous avez l'habitude de recharger votre ordinateur via un port USB-C alors qu'il dispose déjà d'un connecteur propriétaire, il est important de comprendre pourquoi l'utilisation du connecteur universel n'est pas toujours conseillée sur certains modèles.

Ces dernières années, l'USB-C est devenu une norme de charge de plus en plus répandue pour les ordinateurs portables et autres appareils. Sa polyvalence et son adoption généralisée en ont fait une option pratique pour de nombreux utilisateurs.

Cependant, toutes les implémentations de charge USB-C ne sont pas équivalentes, et il existe des considérations importantes à prendre en compte lors de l'utilisation de cette technologie pour alimenter votre ordinateur.

Lire également – Recharger son smartphone sur les bornes gratuites est une très mauvaise idée, voici pourquoi il faut éviter à tout prix de le faire

Les bases de la charge USB-C

Sur certains ordinateurs compatibles avec la charge USB-C et une connectique propriétaire, le processus de recharge par USB-C peut différer. Avec un chargeur USB-C standard, l'énergie est généralement dirigée vers la batterie, qui alimente ensuite l'ordinateur portable. Cela contraste avec les connecteurs propriétaires, qui se connectent souvent directement à la carte mère et aux composants, en contournant la batterie une fois celle-ci complètement chargée.

Pour les tâches quotidiennes telles que le travail de bureau, la navigation sur internet et l'informatique légère, la charge USB-C est généralement suffisante. Toutefois, des problèmes peuvent survenir lors de scénarios plus exigeants, en particulier les sessions de jeu prolongées ou d'autres activités à forte consommation d'énergie.

Le dilemme de l'usure de la batterie

L'un des principaux inconvénients de certaines implémentations de charge USB-C est le risque d'usure accélérée de la batterie. Dans les ordinateurs portables qui ne sont pas spécifiquement conçus pour la charge USB-C primaire, la batterie peut subir des cycles de charge-décharge constants. Cela se produit car l'énergie du chargeur USB-C est d'abord dirigée vers la batterie, puis vers les composants de l'ordinateur portable.

La charge et la décharge continues, en particulier à des niveaux de batterie élevés (supérieurs à 80 %), peuvent entraîner une dégradation plus rapide de la batterie. C'est pour cette raison que les véhicules électriques sont souvent réglés par défaut sur une charge maximale de 80 %, afin de préserver la longévité de la batterie lors des cycles fréquents de charge et de décharge.

Pour atténuer ce problème, certains utilisateurs ont recours à des solutions logicielles pour limiter la charge à une plage de 40 à 60 %, où le stress de la batterie est minimisé. Toutefois, cette approche peut s'avérer peu pratique pour ceux qui nécessitent la pleine capacité de la batterie.

L'importance du Power Delivery Pass-Through

C'est dans ce contexte que la technologie USB-C Power Delivery (PD) Pass-Through prend tout son sens dans les ordinateurs portables. Cette technologie permet à l'ordinateur d'alimenter directement ses composants à partir du chargeur, sans passer par la batterie. Les composants des ordinateurs portables dotés de cette fonctionnalité n'utilisent donc pas l'énergie de la batterie pour fonctionner, mais directement l'énergie fournie par le connecteur USB-C.

Le défi réside dans le fait que la mise en œuvre du PD Pass-Through est complexe et peut s'avérer coûteuse pour les fabricants. La majorité des ordinateurs portables qui possèdent deux connectiques de recharge différentes l'utilisent pour la recharge propriétaire, mais pas pour les ports USB-C.

Sur certains modèles compatibles, si la charge USB-C avec PD Pass-Through permet de gérer les jeux légers et les flux de travail normaux, elle peut s'avérer insuffisante pour les sessions de jeu intensives ou d'autres tâches à forte consommation d'énergie. Par exemple, sur le dernier ROG Zephyrus d'ASUS, cette dernière est limitée à 100W en USB-C. Cela signifie que pour un jeu qui sollicite fortement le CPU et le GPU, l'ordinateur peut consommer 140-160 watts ou plus, et donc excéder cette limite fixée par la connectique USB-C utilisée dans ce modèle. L'ordinateur va alors puiser l'énergie manquante dans la batterie, affectant ainsi sa longévité.

L’USB-C Pass-Through n’est pas disponible sur tous les ordinateurs portables

Il est essentiel de comprendre que les implémentations de la charge USB-C peuvent varier considérablement d'un fabricant à l'autre et même entre les modèles d'une même marque. Certains ordinateurs portables continuent de tirer de l'énergie de la batterie même lorsqu'ils sont complètement chargés et branchés via l'USB-C, ce qui entraîne des cycles de charge inutiles.

Ce comportement contraste avec celui de nombreux chargeurs propriétaires qui prennent en charge un véritable transfert d'énergie, permettant à l'ordinateur portable de fonctionner directement sur l'alimentation secteur une fois la batterie pleine. Cette différence de mise en œuvre peut rendre la charge USB-C moins optimale pour une utilisation à long terme dans certains ordinateurs portables.

Malgré ces considérations, la recharge par USB-C n'est pas intrinsèquement problématique. Elle présente même des avantages pratiques, en particulier pour les utilisateurs qui doivent recharger leurs appareils en déplacement sans transporter un bloc d'alimentation propriétaire volumineux. L'essentiel est de l'utiliser de manière judicieuse.

Si vous n'êtes pas certain que votre ordinateur utilise la technologie Pass-Through, il est recommandé, dans la mesure du possible, d'utiliser le chargeur propriétaire pour les périodes prolongées d'utilisation à haute puissance. Vous pouvez également activer les fonctions d'optimisation de la batterie qui limitent la charge maximale à 80 % ou moins pour préserver la santé de la batterie à long terme.

À l'avenir, il est probable que nous assisterons à des améliorations dans les implémentations de charge USB-C. De plus en plus de fabricants s'orientent vers des ordinateurs avec une recharge exclusivement en USB-C, mais certains modèles gaming les plus exigeants continuent d'utiliser une connectique propriétaire.