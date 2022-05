Windows 11 nécessite un compte Microsoft, l’iPhone 14 se dévoile déjà, c’est le récap

On sait déjà tout de l'iPhone 14 Pro, les utilisateurs de Windows 11 Pro vont devoir passer par la création d'un compte Microsoft, une mère de famille lésée par un influenceur TikTok s'en prend à Apple, c'est le récap.

Voilà un début de semaine qui s'annonce bien chargé en termes d'actualités tech. Après avoir obligé les utilisateurs de Windows 11 Famille à utiliser un compte Microsoft, ce sont les utilisateurs de Windows 11 Pro qui passent sur le grill. De son côté, Apple a eu maille à partir avec une mère de famille, dont la fille de 10 ans a dépensé plus de 2 500 euros à cause de son nouvel iPhone et l'application TikTok. Enfin, toujours du côté d'Apple, c'est l'iPhone 14 Pro qui se dévoile totalement (ou presque !). Allez, c'est parti : en route pour le récapitulatif du 9 mai 2022.

Comment Windows 11 va vous obliger à avoir un compte Microsoft

Jusqu'à présent, pour installer et profiter de la version Pro Windows 11, il n'était pas nécessaire de disposer d'un compte Microsoft. Une installation en local était parfaitement possible. Dans peu de temps, l'utilisation d'un compte Microsoft sera obligatoire, comme c'est déjà le cas avec l'édition Famille de Windows 11. Pour le moment, cette nécessité ne concerne que les nouvelles installations du système d'exploitation. Reste maintenant à savoir ce que Microsoft projette pour celles et ceux qui ont déjà mis en place Windows 11 Pro sur leur PC…

Apple fait la sourde oreille pour rembourser des parents lésés

L'histoire se déroule au Royaume-Uni. Une mère a offert à Noël dernier un iPhone à sa fille, sans penser qu'elle allait recevoir quelques jours plus tard une facture de 2000 livres (environ 2500 euros). Sa fille, atteinte d'autisme, a en effet dépensé une petite fortune sur TikTok à destination d'un influenceur. Apple, que la mère de famille estime responsable, n'a pas voulu rembourser la somme. Malgré tout, l'histoire se termine plutôt bien.

L'iPhone 14 Pro se dévoile bien avant l'heure

S'il ne devrait pas être officialisé avant l'automne, l'iPhone 14 se dévoile un peu plus au fil des semaines. Cette fois, c'est au tour de la version Pro de se mettre totalement à nu (ou presque !). Le prix et la fiche technique du prochain smartphone d'Apple viennent ainsi de fuiter sur le Web.

