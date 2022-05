Windows 11 va désormais forcer tous les utilisateurs à avoir un compte Microsoft

Windows 11 va bientôt forcer tous les utilisateurs à avoir un compte Microsoft pour s’installer. C’était déjà le cas pour la version Home, mais pas pour la version Pro. Cette obligation devrait arriver avec la grosse mise à jour d’octobre.

Microsoft veut vraiment que vous possédiez un compte pour Windows 11. Très bientôt, il sera impossible d’installer l’OS en utilisant son compte local. Cela concerne la version Pro, puisque la version Home impose déjà cette restriction.

Selon Windows Latest, c'est la version 22H2 de Windows 11 qui va imposer ce processus. Sans connexion Internet, le système d'exploitation ne pourra tout simplement pas être installé sur votre machine.

Windows 11 veut lier chaque utilisateur à son compte

Sur la version Home, Windows 11 impose déjà l'utilisation d'un compte Microsoft. Lorsque l’utilisateur installe l’OS pour la première fois, il faut qu’il soit connecté à Internet pour entrer son adresse mail. Impossible d’utiliser un compte local, comme c’était le cas pour Windows 10.

Cela apporte des avantages, comme OneDrive (très pratique en cas d’utilisation de plusieurs terminaux) ou une connexion automatique aux logiciels Microsoft, à savoir l’application Xbox ou Outlook. Toutefois, tout le monde n’a pas envie d’avoir un compte en ligne pour utiliser Windows 11. Les utilisateurs ont toujours réussi à trouver des astuces pour avoir un compte local, comme ne pas avoir d’Internet lors de l’installation ou encore supprimer son compte Microsoft après avoir lancé l’OS pour la première fois. Toutefois, Microsoft prend bien soin à supprimer ces alternatives.

Dans un futur proche, il faudra donc avoir un compte Microsoft pour utiliser l’outil Microsoft. Cela peut surprendre certains usagers, mais c’est en réalité dans la logique des choses. Google, Apple… toutes les grosses sociétés tech nécessitent désormais un ID en ligne. Une manière de rendre plus pratique la vie de l’utilisateur, mais aussi de plus facilement utiliser les données et renforcer la sécurité.

Pour le moment, la nécessité d’un compte Microsoft ne semble concerner que les nouvelles installations. Quid des Windows 11 Pro qui utilisent aujourd’hui un compte local ? Ces derniers devront-ils se muer en compte en ligne ? Il faudra attendre pour savoir. Pour rappel, cette grosse mise à jour 22H2 devrait débarquer dans le courant du mois d’octobre sur toutes les versions de l’OS.

Source : Windows Latest