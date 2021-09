Android victime d’une énorme faille Bluetooth, WhatsApp disparait de certains smartphones, le récap’ de la semaine

Des milliards de smartphones Android sont menacés par une faille Bluetooth, WhatsApp cessera de fonctionner sur certains smartphones dès le 1er novembre, Asus veut faire tourner Windows 11 sur de vieux processeurs, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine nous vous avons mis en garde au sujet d’une faille Bluetooth, averti de la disparition de WhatsApp de certains smartphones dès le 1er novembre et probablement fait sourire avec cet homme simulant un accident avec une Tesla Model 3. Nous avons certainement même fait rêver certains avec l’heureux joueur qui a finalement capturé un Pokémon insaisissable après un an de chasse ! La rentrée vous bouscule et ne vous laisse que peu de temps pendant la semaine pour vous tenir informés des dernières actus tech ? Pas d’inquiétude, on fait le point dans le récapitulatif de la semaine sur les nouvelles qui nous ont marqués.

WhatsApp disparait de certains smartphones dès le 1er novembre 2021

N’en déplaise à certains fans de l’application WhatsApp, la FAQ de l’application de messagerie a révélé que cette dernière appliquerait très bientôt de nouvelles restrictions et cesserait de fonctionner dès le 1er novembre sur certains terminaux. Sur son site web, WhatsApp liste une quarantaine de smartphones qui risquent d'être concernés par ce changement, dotés de versions antérieures à Android 4.1, iOS 10 ou encore KaiOS 2.5.1. Si WhatsApp est déjà installé sur votre smartphone, vous pourrez continuer à l’utiliser après la date butoir, avec le risque de voir certaines fonctionnalités endommagées.

Tesla : un homme simule un accident, mais il est démasqué par les caméras de la Model 3

Une nouvelle anecdote venue tout droit de l’État de Louisiane : Arthur Bates Jr., 47 ans, appelle les secours et prétend avoir été percuté par une Tesla Model 3 sur un parking. Une fois sur place, la police prend la déposition de la prétendue victime puis entend une version toute autre de la part du propriétaire de la berline électrique qui se défend et assure que l'homme s'est jeté volontairement derrière son véhicule pour simuler un accident. Malheureusement pour Arthur Bates, l’armada de caméras embarquées de la Model 3 a filmé toute la mise en scène du faux incident, et ce dernier a été arrêté pour “faux serment dans l'intention de provoquer une intervention d'urgence.”

Des milliards de smartphones menacés par une faille Bluetooth

D'après les chercheurs en sécurité informatique d'Asset Research Group, des milliards de smartphones Android seraient actuellement à la merci des pirates. En examinant 13 cartes Bluetooth répandues sur le marché, les experts ont en effet découvert “un ensemble de 16 vulnérabilités” baptisé BrakTooth dans les puces Bluetooth. Les pirates peuvent ainsi s'emparer des données stockées sur un smartphone en se retrouvant simplement à proximité du Bluetooth. Après la découverte des chercheurs, certains fournisseurs de puces Bluetooth ont déployé un correctif, tandis que d’autres n’ont pas encore réagi. En attendant qu'un patch soit proposé sur tous les appareils touchés, MalwareBytes conseille de “désactiver le Bluetooth sur les appareils qui n'en ont pas besoin”.

Asus veut faire tourner Windows 11 sur de vieux processeurs

Windows 11 sortira le 5 octobre prochain et fait beaucoup parler de lui, notamment en raison de ses problèmes de compatibilité. Voulant miser sur la sécurité, ses configurations requises sont particulièrement strictes et bon nombre d’utilisateurs risquent d’être privés de ce nouvel OS. Asus veut apporter des solutions et est en train de travailler sur une mise à jour du BIOS de ses cartes mères qui permettrait à des processeurs non compatibles de le faire tourner. La marque entend permettre à un maximum d’utilisateurs de profiter du nouveau système d’exploitation de Microsoft. Si la nécessité de la puce TPM 2.0 est vitale pour Windows 11, gardons en tête qu’il existe des moyens de contourner ces restrictions, notamment en installant l’OS directement via un fichier ISO.

Un joueur (très) chanceux capture le Pokémon le plus insaisissable

Imaginez la surprise et la satisfaction de ce joueur en découvrant qu’il avait capturé un Théffroi authentique et chromatique dans Pokémon Épée et Bouclier. Après un an de chasse, des dizaines d’heures passées sur le jeu et près de 11000 rencontres avec un Théffroi qui ne convenait pas, ce youtubeur a enfin obtenu cette semaine le Saint-Graal de sa quête, l’un des Pokémon les plus rares du jeu. Une surprise d’autant plus incroyable que son Théffroi authentique et chromatique possédait la marque la plus rare, faisant probablement de ce joueur l’un des seuls chanceux au monde à l’avoir obtenu.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, on a fait le point sur l’Oppo Reno6 5G et sur le Realme GT Master Edition. Ce 9 septembre, on a découvert une gamme Reno6 au design évoquant vraiment l’iPhone 12 et très différent des autres Oppo, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Outre son bon écran AMOLED et son excellente interface ColorOS, le Reno6 5G ne présente malheureusement que peu de grandes surprises et une plate-forme technique qui manque un peu de tonus. À l’intérieur de ce bel objet se cache une configuration assez classique tant au niveau de la photo, des performances ou de l’autonomie (on apprécie toutefois la charge très rapide). Son prix manque également d’attractivité face à la concurrence puisque le Reno6 RG est vendu à 499 euros.

Parlons maintenant du Realme GT Master Edition. Alors que nous espérions qu’il s’affirmerait en tant que smartphone gaming et même s’il en a certains atouts, le GT Master Edition manque d’arguments pour se démarquer face à la concurrence, notamment au niveau de la puissance et de l’expérience audio. Cela étant dit, on apprécie beaucoup le design de la version grise, l’interface Realme UI qui s'améliore et la recharge très rapide. Bon point également pour son prix : deux versions disponibles en fonction de leur capacité de stockage à 349 et 399 euros.