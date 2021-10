Pas de Spider-Man sur grand écran avant 2022, Huawei dévoile le Nova 9, c’est le récap’

Marvel pourrait décaler la sortie de Spider-Man No Way Home à mars 2022, des hackers chinois ont piraté un iPhone 13 en quelques secondes, le Nova 9 arrive en France et on vous dit tout de sa fiche technique, c’est le récap’ du jour.

Faudra-t-il attendre 2022 pour découvrir le prochain Spider-Man ?

Disney a décidé de décaler la sortie de 7 films et plusieurs rumeurs laissent à penser que Marvel et Sony pourraient repousser la sortie de Spider-Man No Way, actuellement prévue pour le 15 décembre 2021. La journaliste et critique de cinéma Grace Randolph a déclaré dans une vidéo que selon elle, le troisième volet de la franchise pourrait arriver en salles en mars 2022, prenant ainsi le créneau laissé vacant par Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Reporter l'arrivée de Spider-Man sur grand écran permettrait au film Les Éternels d'occuper plus longtemps la tête d'affiche.

Ils piratent un iPhone en 15 secondes

Alors qu’Apple a déployé sa dernière mise à jour vers iOS 15.0.2 sur tous les iPhone compatibles, des hackers chinois ont réussi à contourner les mesures de sécurité d’Apple en seulement 15 secondes. En effet, lors d’un concours international de piratage en Chine, l’équipe Kunlun Lab a piraté un iPhone 13 en exploitant une faille de sécurité présente dans le navigateur web Safari. Évidemment, si l’attaque informatique se déploie en 15 secondes, son déroulement est préparé des mois à l’avance par les experts.

Huawei présente son Nova 9

Le Nova 9 est privé des services de Google et il faut donc se rendre dans l’App Gallery pour installer des applications. Malheureusement, le nouveau flagship haut de gamme de la marque chinoise n’est pas compatible avec la 5G puisqu’il embarque le SoC Snapdragon 778G cantonné à la 4G. Le Nova 9 devrait être un bon photophone et Huawei mise sur l’amélioration de la qualité de clichés grâce à de l'intelligence artificielle. Autres bons points, l’écran OLED avec sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et sa batterie de 4300mAh compatible avec la recharge rapide 66W de Huawei. Le Nova 98 devrait arriver en France le 2 novembre 2021 à 499 euros.

