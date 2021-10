La France mène la vie dure au piratage, Google Maps se perfectionne, le récap’

L’Assemblée nationale a adopté un texte de loi contre le piratage, l’application Google Maps va bientôt se doter d’un widget de recherche rapide sur l’écran d’accueil de votre téléphone comme sur iOS, la rumeur d’une nouvelle console pour des jeux en 4K démentie par Nintendo, c’est le récap’ du jour.

La France déclare la guerre au piratage

L’Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi sur « la régulation et la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique » afin d’améliorer la lutte des autorités contre le piratage. Au cœur de cette lutte se trouve l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), la fusion entre Hadopi et le CSA, qui aura un champ d’action beaucoup plus large désormais. Ce nouveau gendarme du numérique pourra notamment ordonner la fermeture immédiate de sites pirates ainsi que celle des sites miroirs. Mauvaise nouvelle pour les pirates donc, mais soulagement pour les ayants droit.

Un nouveau Widget de recherche rapide pour Google Maps

Comme l’a découvert 9to5Google, la version bêta 11.0 de Google Maps introduit enfin un qui permet de rechercher rapidement un lieu sur Google Maps. Le nouveau widget de Google Maps pour Android comprend un accès rapide à la recherche ainsi qu’aux restaurants, aux hôtels ou encore aux boulangeries à proximité. En plus d’être presque entièrement personnalisable, le widget pourra se fondre dans votre écran d’accueil en s’adaptant parfaitement aux couleurs de votre fond d’écran.

Nintendo prépare-t-il une nouvelle Switch pour 2022 ?

Un nouveau rapport indique qu'au moins 11 studios de jeux différents ont reçu des kits de développement pour une Switch encore plus puissante, puisqu’elle serait compatible 4K. Face à ces allégations, Nintendo a officiellement nié en bloc dans un communiqué de presse avoir poussé les développeurs à créer des jeux en définition 4K pour une console portable “Switch Pro”. À moins que les 11 studios différents mentent au sujet de kits de développement 4K, il se pourrait donc que l’entreprise japonaise bluffe une nouvelle fois et qu’elle dévoile finalement une nouvelle console l’année prochaine.

