Il capture le Pokémon le plus insaisissable, les trottinettes limitées à 8 km/h à Dijon, le récap’

Un joueur capture le Pokémon le plus insaisissable de Pokémon Épée et Bouclier après un an de chasse, une étude menée par Heap révèle que 43% des internautes pensent que les sites Web sont mal conçus, les trottinettes électriques seront limitées à 8km/h à Dijon, c’est le récap’ du jour.

Le rarissime Pokémon Théfroi capturé par un joueur

Game Freak ajoute de nouveaux Pokémon dans chaque génération de jeu, et l’on en trouve 80 dans les derniers épisodes Pokémon Épée & Bouclier. L’un des plus rares et insaisissables porte le nom de Théffroi, un monstre de type spectre vivant dans la forêt de Luminrith et dont la particularité est qu’il peut être authentique ou contrefait. Après un an de chasse et près de 11000 rencontres, un joueur a fini par capturer une version authentique et chromatique du Pokémon, possédant la marque la plus rare. Il avait une chance sur un million et c’est certainement l’un des seuls au monde à l’avoir obtenu.

Lire : le Pokémon le plus insaisissable de Pokémon Épée et Bouclier capturé en seulement 10 679 essais

Les internautes mécontents de la qualités des sites Web

Un sondage de Heap, institut spécialisé dans le digital, met en lumière les divergences d’opinions flagrantes entre développeurs et utilisateurs. Sur 1000 internautes américains interrogés, 43 % estiment que les sites Web sont « mal faits » et 89 % des utilisateurs déclarent que la facilité d’utilisation et l’intuitivité sont des facteurs essentiels dans leur choix entre deux sites similaires. De leur côté, les développeurs ne sont pas d’accord et 95 % des équipes produits sondées pensent au contraire que leurs sites sont très faciles à utiliser.

Lire : 43% des internautes pensent que les sites Web sont mal conçus, voilà pourquoi

Dijon limite la vitesse des trottinettes électriques à 8 km/h

La ville de Dijon vient d’annoncer qu’elle comptait remettre un peu d'ordre dans l'utilisation des trottinettes électriques dans son hyper-centre. Le nombre d’engins disponibles se verra ainsi réduit à 150 exemplaires maximum, et la vitesse des trottinettes électriques sera désormais limitée à 8km/h dans les rues du centre-ville. Cet arrêté concernera seulement les trottinettes de location. Pour s'assurer que cette limitation sera appliquée à tous, l'opérateur Ireine compte brider automatiquement les trottinettes dès leur entrée dans l'hyper-centre, grâce à la géolocalisation. Dijon va donc plus loin que la ville de Paris, qui prévoit de limiter la vitesse des trottinettes électriques à 10 km/h.

Lire : les trottinettes électriques limitées à 8km/h à Dijon, courir sera plus rapide !