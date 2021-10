Huawei pourrait dévoiler la mise à jour HarmonyOS 3.0 dès fin octobre 2021, il est désormais possible d’installer le nouveau système d’exploitation de Microsoft, une enquête révèle que les données de 1,5 milliard d'utilisateurs Facebook ont été mises en vente sur un forum sur le dark web, c’est le récap’ du jour.

HarmonyOS 3.0 fait déjà parler de lui

Afin de contourner les sanctions américaines à son encontre, Huawei a accéléré le développement d'HarmonyOS, son système d'exploitation maison alternatif à Android, qui a été rapidement adopté par les utilisateurs de smartphones Huawei. Fort du succès de son OS mobile, Huawei planche déjà sur la prochaine version : HarmonyOS 3.0. D'après les informations obtenues par nos confrères de Huawei Central, HarmonyOS 3.0 serait largement plus véloce et fluide que les surcouches Android développées par d'autres constructeurs. Aux dernières nouvelles, Huawei devrait lever le voile sur HarmonyOS 3.0 lors de la Huawei Developer Conference, qui débutera le 22 octobre 2021 et se terminera le 24 octobre 2021.

Windows 11 : l'ISO officiel est disponible et vous pouvez le télécharger gratuitement

Windows 11 est enfin disponible pour le grand public et vous pouvez désormais le télécharger et l’installer sur votre PC. Si vous êtes actuellement sur Windows 10, la firme de Redmond vous proposera la mise à jour automatiquement dans la première moitié de l’année 2022. Passer par une installation manuelle permet de ne pas attendre et de profiter immédiatement des nouveautés, à condition que votre ordinateur soit bien compatible avec cet OS et qu’il dispose par exemple de la fameuse puce TPM 2.0. Rendez-vous sur notre actu pour découvrir les différentes manières d’installer l’OS dès maintenant sur votre PC.

1,5 milliard de comptes Facebook en danger

Une enquête réalisée par le site Privacy Affairs a révélé qu’une base de données contenant 1,5 milliard de comptes Facebook aurait été mise en vente fin septembre sur un forum du dark web. Elle contient les noms, adresses mail, lieu de résidence, genre et numéro de téléphone d'une importante partie des utilisateurs Facebook dans le monde. D'après le vendeur, la base de données a été constituée grâce à la méthode du scrapping, un procédé qui consiste à extraire les données publiques disponible sur Internet par le biais de plusieurs sites grâce à un script. Grâce à cette base de données, des pirates peuvent mettre sur pied des campagnes de phishing convaincantes pour piéger les internautes.

