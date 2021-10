Facebook change de nom, les services de streaming en guerre contre les sites pirates, c’est le récap’

Mark Zuckerberg devrait dévoiler le nouveau nom de Facebook d’ici quelques jours, une première victoire pour les plateformes de streaming contre les sites pirates, malgré la configuration minimale il est possible d’installer Windows 11 avec un Pentium 4, c’est le récap’ du jour.

Un nouveau nom pour Facebook

Une source restée anonyme s’est confiée à The Verge au sujet du changement de nom de Facebook. Mark Zuckerberg souhaiterait donner une autre image à son entreprise afin qu’elle ne se résume pas simplement à un réseau social, puisque la plateforme est également tournée vers la réalité virtuelle et le domaine du metaverse. Selon The Verge, le PDG de Facebook devrait annoncer le nouveau nom dès le 28 octobre, et ce dernier pourrait être lié au jeu vidéo en ligne en VR développé par Facebook, Horizon.

Lire : Facebook va changer de nom dans quelques jours

Electro TV fermée par l'alliance Canal+ / Netflix / Disney+

L’ACE, qui regroupe les principaux acteurs de streaming comme Netflix, Disney+ ou encore Canal+, vient de remporter une première bataille contre les sites d’IPTV en fermant la plateforme marocaine Electro TV. Ce service IPTV illégal permettait d’accéder à 6000 chaînes et 200 000 films et séries pour seulement une centaine d’euros par an. Selon l’ACE, la plateforme pirate avait environ 90 000 visiteurs mensuels, provenant majoritairement de pays francophones. Le vice-président exécutif de l’ACE, heureux de cette victoire, a rappelé que « Le vol de contenus en ligne est la plus grande menace pour la communauté créative mondiale ».

Lire : IPTV – Netflix et Disney+ font fermer l’un des principaux sites pirates

Windows 11 sur un Pentium 4 vieux de 15 ans

Windows 11 nécessite théoriquement une configuration minimale pour être installé telle que la fameuse puce TPM 2.0. Cela étant dit, Windows Latest a trouvé un Youtubeur nommé Carlos S. M. Computers qui s’est amusé à utiliser l’outil PC Health Check sur de vieilles configurations, et ce dernier a pu faire fonctionner le nouvel OS sur un PC vieux de 15 ans. En effet, le Youtubeur a publié une vidéo où on le voit utiliser Windows 11 sur son Intel Pentium 4 662 sorti en 2006, même si le CPU et son cœur unique souffraient à l’utilisation.

Lire : Windows 11 – il est possible de l’installer même avec un Pentium 4 vieux de 15 ans