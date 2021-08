Des applications iPhone trop gourmandes, des vendeurs Amazon malhonnêtes, le récap’

Certaines applications en arrière-plan font chuter l’autonomie de l'iPhone, des vendeurs Amazon harcèlent les utilisateurs pour les pousser à supprimer un commentaire négatif, l’explosion d’un casque Bluetooth entraîne la mort de son propriétaire en Inde, c’est le récapitulatif du jour.

Les applications de l'iPhone en arrière-plan OS sont trop gourmandes

En consultant la page « Batterie » dans les Réglages de leur appareil, certains utilisateurs iPhone se sont rendu compte que quelques applications étaient responsables de la chute brutale de leur autonomie. Comme l’a dévoilé @fquairel sur Twitter à l’aide d’une capture d’écran, l’application Météo-France par exemple ferait fondre la batterie de son iPhone 12 mini, puisque celle-ci a consommé 49 % de sa batterie en fonctionnant en arrière-plan. Selon nos confrères de MacGeneration, qui ont répondu à son tweet, il suffirait de désinstaller et réinstaller l’application pour retrouver une autonomie correcte.

Des vendeurs Amazon harcèlent les utilisateurs qui laissent des avis négatifs

Sur Amazon, les avis laissés par les utilisateurs sont un facteur essentiel dans la décision d’achat. Aussi, alors que certains n’hésitent pas à écrire de faux avis sur leurs produits pour attirer la clientèle, d’autres proposent carrément de rembourser les acheteurs mécontents pour remontrer dans les résultats de recherche. C’est le cas de Katherin Scott, qui a été contactée par mail par un vendeur du service après-vente, lui proposant de la rembourser intégralement à condition qu’elle supprime son commentaire. Le mail s’achevant sur une note angoissante « Si nous ne recevons pas de réponse, nous supposerons que vous n’avez pas vu notre message et nous continuerons donc à envoyer des mails ». Après plusieurs emails de la part du vendeur, Katherine Scott finit par appeler Amazon pour obtenir de l’aide. On lui répond alors que l’affaire fera l’objet d’une enquête, mais qu’elle n’obtiendra pas de nouvelles à ce sujet. Il y a de quoi décourager les utilisateurs les plus consciencieux à laisser leur avis sur un produit. Il existe toutefois des moyens de se protéger que l’on vous décrit dans notre actualité.

Il ne survit pas à l'explosion de son casque audio

Rakesh Kumar Nagar écoutait tranquillement de la musique avec son casque, quand ce dernier a soudainement explosé. D’après les premières informations de la police, l’explosion aurait été provoquée à cause du smartphone auquel était connecté le casque, puisque celui-ci était en train de charger. En effet, Rakesh Kumar Nagar utilisait vraisemblablement son casque Bluetooth avec un adaptateur jack 3.5 mm branché à son smartphone. L’explosion a donc probablement eu lieu à cause d’une surtension qui peut se produire après une panne de courant. Même si ce dernier a rapidement été pris en charge et amené à l’hôpital, il n’a pas survécu à l’explosion. Selon un médecin, la victime serait « décédée d'un arrêt cardiaque ».

