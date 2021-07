Attention aux fausses applications Android de minage, des RTX 3060 à moitié prix, le récap’

Attention aux fausses applications de minage de Bitcoins sur Android, de nombreuses RTX 3060 en vente sur le marché chinois à des tarifs très bas, Sony amuse les internautes avec sa PS5 présentée à l’envers, c’est le récap’ du jour.

Le soleil brille pour ce premier weekend de grandes vacances, mais cela n’empêche pas les pirates de continuer à s’attaquer à vos économies via des applis de cryptominage qui ne minent absolument rien … On vous dit tout dans le récap’ du jour !

170 fausses applications de cryptominage menacent votre portefeuille

Avec une capitalisation boursière de plus de 2000 milliards de dollars, les cryptomonnaies sont devenues des actifs extrêmement populaires. Bien entendu, cette manne financière importante attise l'intérêt des escrocs et arnaqueurs de tout bord, qui mettent en place des stratégies élaborées pour vider les portefeuilles numériques des utilisateurs. L'escroquerie du jour concerne Android. En effet, les chercheurs en sécurité informatique de Lookout ont découvert l'existence de 170 fausses applications de minage de cryptomonnaies. Proposant pour la plupart des services de minage via le cloud ou bien via du “matériel virtuel” supplémentaire, ces applications sont toutes des coquilles vides, qui n'ont comme seul but de vider votre compte bancaire ou vos actifs. On ne dénombre pas moins de 93 000 victimes, pour un préjudice total de 350 000 dollars.

Des centaines de GeForce RTX 3060 vendues à moitié prix

Depuis leur sortie, les cartes graphiques RTX 30XX sont à la fois introuvables et hors de prix. Une situation causée par la pénurie de semi-conducteurs, mais aussi par l'existence de fermes de minage. Toutefois, le site The Block a remarqué quelque chose de très intéressant. De nombreuses cartes graphiques Nvidia, et plus particulièrement les RTX 3060, sont désormais proposées à prix cassées sur les sites de vente en ligne chinois. Il s’agit certes de GPU de seconde main qui proviennent de fermes de minage devenues inutiles, mais jamais elles n’avaient été vendues à des tarifs aussi bas. Cette arrivée massive de cartes sur le marché est la conséquence de la chute du Bitcoin, mais aussi et surtout de l’intervention du gouvernement chinois dont les autorités ont récemment exigé de la province de Sichuan de couper l’électricité aux fermes de minage afin d’annihiler le marché.

La PS5 posée à l'envers dans une pub : les internautes se moquent de Sony

Hier, le compte officiel de Sony a dévoilé une vidéo promotionnelle sur son compte Twitter afin de vanter ses différents produits. Dans cette publicité officielle où l’on peut voir un homme jouer à God of War, Sony « en personne » s’est trompé sur la façon d’installer sa PS5. Un détail sans grande conséquence, mais qui a beaucoup amusé les internautes. La PS5 s’est très vite mise remise à l’endroit pour son State of Play, avant que Sony ne dévoile les prochains jeux de sa console.

