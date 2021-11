Realme GT Neo 2 : SD870, écran 120 Hz, 5000 mAh, le flagship killer débarque en France

Realme officialise l’arrivée en France de deux nouveaux produits : le GT Neo 2 et le Realme Pad. Le premier est un smartphone doté d’une très bonne fiche technique, avec Snapdragon 870, batterie 5000 mAh, écran 120 HZ et jusqu’à 12 Go de RAM. Et le second est une tablette entrée de gamme attractive. Leur sortie est prévue le 15 novembre.

Cousine d’Oppo et de OnePlus, Realme est une marque en forte croissance. Arrivée en 6e position au niveau mondial avec 15 millions d’unités vendues au deuxième trimestre 2021, elle a atteint la 5e place en Europe. En France, après 18 mois seulement, elle est sixième du marché open market selon GfK. Et son objectif est d’être parmi les cinq premiers dans l’Hexagone l’année prochaine, non seulement sur le marché hors opérateur, mais aussi chez les opérateurs.

Pour cela, il lui faudra bien sûr des produits. Et parmi ces produits, nous retrouvons la gamme « GT » que nous avons franchement appréciée lors de nos tests récents. Du Realme GT bien sûr, mais aussi du Realme GT Master Edition. Le nouveau fleuron de cette gamme s’appelle le Realme GT Neo 2, un smartphone dont nous connaissons déjà la fiche technique, puisqu’il a été présenté en Asie au mois de septembre. Et il arrive très bientôt en France.

Le Realme GT Neo 2 arrive officiellement en France le 15 novembre

En effet, la marque annonce aujourd’hui son arrivée sur le marché européen. Son lancement commercial aura lieu le 15 novembre prochain, date à laquelle les prix du smartphone seront annoncés. Nous espérons bien évidemment, compte tenu de l’historique de Realme, que cette proposition sera très agressive, à l’image du Realme GT. Notez en attendant que le téléphone sera proposé en deux versions : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour la première et 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour la seconde.

Côté fiche technique, nous retrouvons tout ce que nous attendons d’un flagship killer en puissance. Une très belle plate-forme. Un grand écran. Une grosse batterie. Un joli design. Et quelques arguments en photographie. Bref, un smartphone plutôt orienté gaming. Sur le papier, c’est ce que propose le Realme GT Neo 2.

Que retrouvons donc ? Un écran AMOLED de 6,62 pouces compatible 120 Hz pour le rafraichissement (taux variable de 30 à 120 Hz en fonction des contenus) et 600 Hz pour l’échantillonnage. Luminosité maximale annoncée de 1300 nits. Un Snapdragon 870 accompagné d’un châssis en acier inoxydable, d’une chambre à vapeur et d’une pâte thermique avec de la poussière de diamant incrustée pour dissiper la chaleur. Une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 65 watts (merci Oppo !). Deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Un triple capteur photo 64+8+2 mégapixels et un capteur selfie de 16 mégapixels.

Realme Pad : la première tablette de Realme arrive pour Noël !

Realme n’annonce pas aujourd’hui l’arrivée que d’un smartphone, mais également d’une tablette. Il s’agit du Realme Pad, un produit moins ambitieux sur l’aspect technique (mais il devrait l’être au niveau tarifaire). Il intègre un écran IPS de 10,2 pouces avec une définition légèrement supérieure au Full HD+ (2000 x 1200). Il y a quatre haut-parleurs (toujours compatibles Dolby Atmos). Le chipset est un Helio G80 de MediaTek, accompagné de 3, 4 ou 6 Go de RAM et 32, 64 ou 128 Go de stockage. La batterie est un modèle 7100 mAh compatible charge rapide 18 watts. Ses capteurs photo offrent une définition de 16 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels à l’avant. Elle mesure 6,9 mm d’épaisseur pour un poids total de 440 grammes. Reste donc à connaitre les prix de ces deux produits. Rendez-vous le 15 novembre.