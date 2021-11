Realme souhaite lancer un smartphone haut de gamme dès 2022

Realme a pour ambition de lancer ses premiers produits hauts de gamme dès le début de l’année prochaine. Un changement de stratégie majeur pour une marque qui se focalise avant tout sur les produits au tarif agressif.

Realme est une marque qui fait de plus en plus parler d’elle. La filiale créée par Oppo vise avant tout le marché de l’entrée et du milieu de gamme. Arrivée en France en 2019, elle a réussi à séduire grâce à des produits solides et vendus au juste prix. En 2022, Realme pourrait revoir drastiquement sa stratégie.

Au China Mobile Global Partner Conference, Xu Qi (le président de Realme) a pris la parole. Il a ainsi affirmé que sa marque allait entrer dans le segment du haut de gamme très prochainement. Il évoque ainsi des produits pouvant atteindre le tarif de 5000 Yuans, soit 675 euros.

Realme va sortir son premier haut de gamme en 2022

Xu Qi a même évoqué une date, puisque le premier flagship devrait être annoncé au début de l’année 2022. Une stratégique curieuse, étant donné que les prix bas font partie du charme des smartphones Realme, mais compréhensible. Par le passé, nombre de marques ont procédé à cette mutation, comme Xiaomi, Huawei ou encore… Oppo.

Concernant le prochain smartphone haut de gamme, Realme n’a voulu livrer aucune information. On ne sait donc absolument pas à quoi nous attendre, mais il faut espérer des caractéristiques techniques réhaussées pour se hisser au niveau de la concurrence sur cette gamme de prix. Le fait est que le vide laissé par Huawei aiguise les appétits. Le géant chinois a en effet brutalement perdu sa place à cause de l’embargo imposé par les Etats-Unis et la concurrence, Xiaomi en tête s’est précipitée pour récupérer de nouveaux clients avec des produits de qualité et abordables.

Realme pourrait donc aider Oppo à capter de nouvelles part de marché sur ce segment, surtout qu’elle ne vise pas exactement le même public. Realme cherche en effet à toucher un marché plus jeune, notamment via des designs audacieux qui se traduisent par des imprimés originaux sur la coque.