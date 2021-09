Le Realme GT Neo 2 va utiliser du diamant pour dissiper la chaleur de son processeur

Le Realme GT Neo 2 sera officiel le 22 septembre 2021. Il sera équipé d’un processeur haut de gamme, le Snapdragon 870. Pour dissiper la chaleur de celui-ci, il va utiliser une pâte thermique ou du diamant a été incrusté. Une technique inédite afin de limiter la baisse des performances lors de longues sessions de jeu.

Realme présentera demain, mercredi 22 septembre, son nouveau smartphone dans la gamme GT. Il s’agit du Realme GT Neo 2, remplaçant du Realme GT Neo (un modèle inédit sur le marché français). Nous avons d’ores et déjà évoqué ce smartphone dans nos colonnes il y a trois semaines, quand une fuite en provenance d’Inde dévoilait pratiquement toute la fiche technique du smartphone.

Lire aussi – Realme GT Master Edition : cette mise à jour améliore les selfies et les macros

Si les informations de cette fuite se confirment, le Realme GT Neo 2 pourrait être une excellente surprise pour cet automne. En effet, le smartphone devrait embarquer un Snapdragon 870, SoC haut de gamme de chez Qualcomm basé sur le Snapdragon 865, un écran Super AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,62 pouces, une batterie de 5000 mAh, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi que trois capteurs photo 64+8+2 mégapixels et un capteur selfie de 16 mégapixels.

Realme GT Neo 2 : un dissipateur en diamant pour gérer la chaleur du Snapdragon 870

Afin de faire monter l’engouement pour son smartphone sur les réseaux sociaux, Realme a posté une vidéo sur Weibo (la version YouTube est disponible en fin de cet article). Il s’agit d’une prise en main autorisée du Realme GT Neo 2. La séquence dure 5 minutes environ et elle ne fait pas que présenter l’extérieur du smartphone. Elle évoque aussi une innovation très intéressante au niveau gestion de la chaleur du SoC : l’application d’une pâte thermique incrustée de microscopiques diamants entre le processeur et la chambre à vapeur.

Le diamant offre d’excellentes propriétés thermiques, permettant à la chaleur de transiter plus rapidement vers les dissipateurs. Selon la vidéo, une pâte thermique avec du diamant dissipe 50 % à 60 % de chaleur en plus qu’un dissipateur classique, en plastique ou en métal. Cela aura pour effet de maintenir le processeur du Realme GT Neo 2 à une température de travail correcte, même à plein régime, évitant ainsi les baisses de performance que nous pouvons parfois voir avec les smartphones gaming, notamment ceux sous Snapdragon 888 (comme le Xperia 1 III de Sony, par exemple). Nous avons bien évidemment hâte d’essayer cela en vrai.