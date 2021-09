Razer dévoile des protège-doigts antidérapants pour les gamers mobile les plus compétitifs

Razer vient de lancer un nouvel accessoire pour le moins étonnant : le Razer Gaming Finger Sleeve. Il s’agit de protège-doigts antidérapants pour les joueurs sur mobile, qui permettra à vos doigts de glisser encore plus facilement sur l’écran de votre smartphone.

Si vous êtes un joueur mobile de jeux qui requièrent de grands mouvements et une grande concentration comme des FPS (Call of Duty, PUBG…), vous aurez peut-être remarqué que vos doigts ne glissent pas toujours très facilement sur votre écran, ce qui peut s’avérer très frustrant. Razer vient de présenter une solution parfaite pour ceux qui jouent avec des mains un peu sales ou moites à cause du stress.

Tissés avec des fibres d'argent à haute sensibilité, les protège-doigts Razer Gaming Finger Sleeve visent à donner aux pouces des joueurs mobile un meilleur contrôle sur les écrans tactiles et un confort supplémentaire grâce à un tissu léger et respirant. Razer n’en est pas à son coup d’essai concernant les accessoires étonnants, puisque le fabricant propose également une paille réutilisable, ou encore un masque anti-covid pour gamers avec LEDs RGB.

Des protège-doigts pour augmenter vos performances en jeu

Ces protège-doigts de 0,8 mm d’épaisseur sont conçus pour empêcher la transpiration de vos pouces et de vos doigts, ce qui arrive souvent pendant les jeux mobile. Grâce à eux, vous ne pourrez plus dire que vous avez raté un kill à cause de vos doigts qui glissaient mal sur votre écran.

Proposés en une seule taille universelle, ils sont extensibles et élastiques, ce qui leur permet de s’adapter à toutes tailles et types de doigts. Ils sont composés de 35 % de tissu en fibre d’argent, 60 % de nylon et 5 % de Spandex. Le site de Razer nous apprend également qu'ils mesurent 2,1 cm x 4,5 cm (+/- 1 cm).

Les Razer Gaming Finger Sleeve sont déjà en vente sur le site officiel de Razer à un prix de 11,99 euros pour deux protège-doigts. Un seul coloris est proposé : Fibre d’argent/noir avec le vert néon 802C caractéristique de Razer. Si vous avez l’intention de couvrir tous vos doigts avec cet accessoire plutôt atypique, il faudra tout de même débourser 59,95 euros.

Source : Razer