Quelles sont les voitures électriques les plus faciles et difficiles à revendre d’occasion ?

Certaines voitures électriques sont plus difficiles à revendre que d'autres sur le marché de l'occasion.

Mobilians et Avere France ont publié leur baromètre des voitures électriques d’occasion pour le troisième trimestre 2025. Le rapport signale une hausse des ventes de voitures électriques d’occasion de 21 % par rapport à la même période l'année dernière et de 10 % par rapport au trimestre précédent. Mais lorsque l'on souhaite se délester de son véhicule, l'identité du modèle influe énormément sur la difficulté à trouver un acquéreur.

Si vous êtes en possession d'une DS3 Crossback, il va falloir vous armer de patience pour espérer la revendre d'occasion. En moyenne, il faut compter 252 jours pour que ce modèle trouve un nouveau propriétaire. La Nissan Leaf 2 40 kWh ne fait pas beaucoup mieux, puisqu'il faut en moyenne 238 jours pour s'en débarrasser. Enfin, la Hyundai Kona complète le podium des voitures électriques d’occasion qui se revendent le moins rapidement, avec une durée moyenne de 211 jours.

Les Tesla Model 3 et Y sont les stars du marché de l'occasion

Au rayon des bons élèves, Tesla conserve une certaine cote sur le marché, malgré les déboires qu'a pu connaître la marque, notamment à cause des frasques d'Elon Musk. Les Model 3 et Model Y sont les voitures électriques les plus faciles à revendre d'occasion, en 43 jours pour les deux, en moyenne. La Mini Cooper est très proche, à 45 jours, tout comme une autre citadine compacte, la Fiat 500 à 46 jours. Ensuite, on retrouve la Renault Twingo, la Renault Megane-E et la Renault Zoe à 49 jours. Les Peugeot e-208 et e-2008, ainsi que la Dacia Spring font aussi partie du Top 10.

Parmi ces véhicules, c'est la Renault Zoe qui accomplit le plus grand volume de ventes, à 5 807 unités. La Peugeot e-208 se revend aussi beaucoup, à 3 634 reventes sur les trois derniers mois, devant la Fiat 500 (3 190) et la Tesla Model 3 (2 953).

L'étude note que si les reventes d'occasion des voitures électriques progressent bien, elles restent encore bien plus faibles que celles pour les véhicules thermiques. Notons aussi que la durée moyenne de possession d’une voiture électrique s’établit à environ 576 jours, un chiffre en forte hausse, mais qui est logique puisqu'il s'agit d'un marché encore récent.