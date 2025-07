macOS Sequoia 15.6 est disponible, installez-le vite pour corriger ce bug bien embêtant

Si vous êtes en possession d'un Mac, installez maintenant la mise à jour vers macOS Sequoia 15.6. Elle corrige un bug de restauration qui peut bloquer votre ordinateur.

Apple a déployé une nouvelle mise à jour stable pour ses Mac. macOS 15.6 est sans doute la dernière grande version de la génération Sequoia, qui va bientôt être remplacée par macOS Tahoe 26. Elle n'apporte donc pas de nouvelles fonctionnalités importantes, mais vient avec les traditionnels patchs de sécurité, optimisations et améliorations du système, ainsi que la correction d'un bug qui pourrait bien vous compliquer la vie si vous êtes amené à le rencontrer.

Comme repéré par 9To5Mac, Apple a résolu un problème concernant la restauration du système, qui pouvait échouer et bloquer l'appareil concerné. “Le Finder et Apple Configurator peuvent ne pas être en mesure de restaurer avec succès certains appareils à partir du mode DFU (Device Firmware Upgrade)”, expliquait le fabricant. Dans ce cas, la solution était souvent d'envoyer son Mac en réparation auprès du service client. Avec la mise à jour macOS Sequoia 15.6, tout est censé rentrer dans l'ordre.

macOS Sequoia 15.6, en attendant macOS Tahoe 26

Dans quelques semaines, les utilisateurs de Mac auront accès à une toute nouvelle expérience avec macOS 26. Pour rappel, Apple a décidé de renommer toutes ses versions logicielles en se basant sur l'année afin de rationaliser la numérotation de ses différents systèmes. C'est pourquoi on passe directement de macOS 15 à macOS 26.

Cette mise à jour va notamment introduire le nouveau design Liquid Glass. Celui-ci affiche des effets de transparence dynamique qui imitent la translucidité du verre pour créer une esthétique particulière. macOS 26 a déjà connu plusieurs versions bêta, lors desquelles Apple a régulièrement ajusté les réglages du Liquid Glass. Ils étaient par exemple trop poussés au début, rendant l'interface difficilement visible. On espère que les développeurs trouveront le bon compromis d'ici à la sortie.

En attendant, nous vous recommandons donc d'installer dès maintenant macOS Sequoia 15.6. Cela vous assurera de ne pas être victime du bug de restauration par DFU et de bénéficier d'un système plus stable et sécurisé. Apple vient aussi de lancer iOS 18.6, iPadOS 18.6, tvOS 18.6, watchOS 11.6, HomePod 18.6 et visionOS 2.6.