Quel opérateur propose la meilleure connexion Internet mobile dans un train ? L’Arcep a la réponse

Qui de SFR, Orange, Bouygues Telecom ou Free est le meilleur quand il s'agit de se connecter à Internet dans un train ou un métro ? Le dernier rapport de l'Arcep nous répond, chiffres à l'appui.

Vous qui prenez le train, le métro ou le RER plus ou moins régulièrement, vous avez forcément vécu cette situation : vous sortez votre smartphone et ouvrez une application quelconque pour passer le temps. Instagram, Spotify, YouTube… Peu importe votre choix, ils ont tous un point commun, la nécessité d'avoir une connexion Internet suffisante. Là, vous jetez un œil en haut à droite de votre écran et constatez l'absence totale ou presque de réseau mobile.

Une scène malheureusement trop familière malgré les efforts de la SNCF et des entreprises de transport pour y remédier. Il y a certes quelques avancées comme des spots 5G dans les gares pour télécharger un maximum de contenus hors ligne, mais dès que le train est en mouvement, c'est une autre histoire. Dans son dernier rapport sur l'état d'Internet en France, l'Arcep dresse un bilan chiffré permettant de savoir qui de SFR, Orange, Bouygues Telecom ou Free est le meilleur élève en la matière.

Voici quel opérateur vous donne la meilleure connexion Internet dans un train

Les mesures de l'Arcep reposent sur ce que l'agence appelle un test de navigation Web, à savoir l'affichage de pages Web en moins de 10 secondes. Premier constat : les résultats varient fortement selon le type de train auquel on s'intéresse puisque le test est concluant “dans seulement 70 % des cas dans les TGV, les Intercités et les TER. La navigation est plus fluide sur les RER et Transiliens (85 %) et les métros (96 %)“.

En revanche, c'est le même opérateur qui ressort en tête à chaque fois. Ainsi, dans les TGV, Orange est premier avec “79 % de pages web affichées en moins de 10 secondes, devançant Free Mobile (73 %), SFR (65 %) et Bouygues Telecom (64 %)“. Même chose dans les trains Intercités et express régionaux où l'opérateur monte à “77 %, suivi de Free (70 %) puis de SFR et Bouygues Telecom (66 %)“.

Idem dans les RER et transiliens. Orange est en tête avec “90 % de taux de succès sur le web“, devant “Bouygues Telecom (84 %), SFR et Free Mobile (83 %)“. Enfin, l'écart est plus serré en ce qui concerne les métros, le podium étant Orange (98 %), SFR et Bouygues Telecom (97 %), puis Free Mobile (94 %). Vous voilà désormais mieux armé pour choisir votre prochain forfait 5G si ce critère est important à vos yeux.