PS5, Xbox : Sony et Microsoft veulent afficher des pubs dans leurs jeux vidéo

Sony et Microsoft pourraient prochainement inclure de la publicité sur certains jeux PS5 et Xbox Series X. L’idée serait de trouver une nouvelle manière de monétiser les titres free-to-play disponibles sur les deux consoles. Une stratégie qui pourrait aussi se rapprocher de ce qui se fait déjà sur les jeux mobiles.

Microsoft avait déjà caressé l’idée la semaine dernière, et c’est maintenant au tour de Sony de l’évoquer. Les deux géants envisagent tout simplement d’inclure de la publicité dans les jeux vidéo sur PS5 et Xbox Series X.

L’info est révélée par le site Business Insider. Le but est ici d’apporter un revenu supplémentaire aux développeurs de jeux free-to-play, qui gagnent déjà de l’argent avec la vente d’objets virtuels. La méthode serait actuellement en test chez Sony et pourrait débarquer sur PS4 et PS5 dans les prochains mois.

Sony et Microsoft veulent caser de la publicité dans les jeux vidéo

L’idée serait d’inclure de la publicité directement dans l’univers des jeux vidéo. Par exemple, lorsque vous vous baladez dans un open world en 3D, vous pouvez tomber nez à nez avec un panneau d’affichage vantant les mérites d’un soda. Un placement de produit qui semble innocent pour le joueur et qui rappelle ce qui se fait déjà dans certains jeux de sport.

Cependant, Sony veut aller plus loin et aurait l'intention de s’inspirer du jeu mobile. Certaines publicités plus « classiques » pourraient ainsi être visionnées par le joueur. En échange, ce dernier pourrait recevoir des récompenses comme de la monnaie virtuelle. Une pratique extrêmement courante sur les smartphones.

Pour le moment, la chose n’est qu’en phase de test, aussi bien chez Microsoft que chez Sony. Toutefois, Business Insider indique que la publicité pourrait débarquer dans nos jeux vidéo d’ici la fin de l’année. Il est vrai que certains développeurs de titres free-to-play ont parfois des difficultés à rentrer dans leurs frais (tout le monde n’est pas Epic Games), et gagner de l'argent via la pub pourrait les aider.

Reste maintenant à savoir comment la chose sera prise par les joueurs. Ces derniers accepteront-ils des placements de produits sans incidences sur le gameplay ou y’aura-t-il un rejet total ? Réponse dans les prochains mois.