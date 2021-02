PS5 : un assistant pourrait bientôt vous aider à finir les jeux difficiles

Et si la PS5 embarquait un jour un assistant qui vous aide à finir les niveaux dans les jeux que vous trouvez trop difficiles ? Sony vient de breveter un système basé sur l'intelligence artificielle qui promet de faire exactement cela. L'avantage c'est que le dispositif est complètement indépendant des jeux et donc des niveaux de difficulté programmés par les studios.

Sony réfléchit à un nouveau système pour moduler la difficulté des jeux en aidant les joueurs à terminer les niveaux les plus difficiles – y compris dans les jeux qui ne permettent pas nativement de choisir le niveau de difficulté. L'idée est qu'une IA pourrait vous donner des conseil ou vous montrer comment battre un boss lorsque vous échouez à terminer un niveau.

Les documents du WIPO, en français dans le texte, décrivent ainsi l'invention de Sony : “La présente invention concerne l'utilisation de l'apprentissage machine pour déterminer (200) une ou plusieurs capacités de joueurs de jeu vidéo à vaincre un adversaire de jeu vidéo autre qu'un joueur, tel qu'un bossage (sic)”.

PS5 : Sony aimerait une option supplémentaire pour moduler la difficulté des jeux

Et le brevet de poursuivre : “Le niveau de difficulté à battre un adversaire de jeu vidéo peut ensuite être augmenté ou diminué (206) sur la base de la capacité des joueurs à battre un adversaire de jeu vidéo. Dans certains exemples, un autre joueur peut alors choisir (302) le niveau de difficulté accru ou diminué, ou peut choisir de jouer au jeu vidéo sans augmenter ou diminuer le niveau de difficulté”.

Certains jeux PS5 comme Demon's Souls, ne permettent pas de changer le niveau de difficulté – dans d'autres, il n'est pas possible de changer le niveau de difficulté en cours de partie. Il y a également des titres dans lesquels le mode facile ou intermédiaire est plus simple, vous écartant donc de certaines intrigues et de quêtes. Un tel système permettrait à n'importe quel joueur de profiter de n'importe quel jeu dans les mêmes conditions.

Bien sûr, le système sera a priori optionnel. Pas question de mettre les petites roues aux joueurs les plus chevronnés ! Le brevet date du 28 janvier 2020 – il est très récent et on ne s'attend donc pas à une arrivée immédiate. Néanmoins grâce à sa fiche technique surpuissante, la PS5 pourrait tout à fait intégrer ultérieurement ce type d'IA à la console, via une mise à jour.