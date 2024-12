PS5 : pour les 30 ans, Sony ressuscite les thèmes des PlayStation précédentes

À l'occasion du 30e anniversaire de PlayStation, Sony offre un cadeau nostalgique aux propriétaires de PS5. Une mise à jour surprise permet désormais aux joueurs de personnaliser leur console avec les thèmes emblématiques des générations précédentes, dont le légendaire écran de démarrage de la PlayStation originale.

La mise à jour, déployée le 2 décembre, propose cinq thèmes distincts : un pour chacune des quatre générations PlayStation précédentes, plus un thème spécial 30e anniversaire. Les joueurs peuvent ainsi redécouvrir les sons et animations qui ont marqué leur enfance ou leur adolescence, du mythique son de démarrage de la PS1 aux interfaces plus modernes de la PS4.

Pour accéder à ces nouveaux thèmes, rien de plus simple. Il suffit d'allumer sa PS5 et d'accepter la mise à jour proposée. Une fois le redémarrage effectué, les joueurs peuvent se rendre dans les paramètres, puis dans « Apparence et Son » pour sélectionner le thème de leur choix. Les changements s'appliquent instantanément, modifiant non seulement l'interface mais aussi les effets sonores du système.

Sony ravive les thèmes d’origine pour les joueurs nostalgiques

Le thème PS2, par exemple, transforme le menu de la PS5 avec ses emblématiques objets abstraits bleus et verts, tandis que le thème PS1 fait revivre le célèbre jingle d'introduction qui a bercé toute une génération de joueurs. Ces modifications concernent l'ensemble de l'interface, des menus aux notifications.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de la marque. Sony en profite également pour lancer une vente spéciale sur le PlayStation Store, qui durera jusqu'au 20 décembre.

Cependant, il y a un bémol : ces thèmes ne seront disponibles que pendant une durée limitée, bien que Sony n'ait pas précisé la date de fin exacte. Cette annonce a déjà suscité de nombreuses réactions dans la communauté, avec des joueurs appelant à rendre ces options permanentes.

Pour les nostalgiques et les collectionneurs, c'est l'occasion rêvée de replonger dans l'histoire de PlayStation. Que vous ayez découvert la marque avec la PS1 dans les années 90, avec la PS2 (qui reste à ce jour la console la plus vendue de l'histoire), ou plus récemment, cette mise à jour permet de revivre ces moments marquants de l'histoire du jeu vidéo sur un matériel moderne.