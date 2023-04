PS5 : la DualSense Edge est désormais compatible avec les appareils Apple, voici comment la connecter

C’est en toute discrétion qu’Apple a ajouté le support de la DualSense Edge à ses appareils. La dernière manette de la PS5 rejoint ainsi la DualSense standard de la PS5 ainsi que la DualShock de la PS4. L’occasion parfaite de revoir comment s’y prendre pour appairer ces dernières à votre iPhone, iPad et MacBook.

C’est toujours un plaisir de voir des accessoires fonctionner sur des appareils autres que ceux pour lesquels ils ont été conçus. Et ce n’est pas Apple qui va nous en priver. En effet, avec l’arrivée d’iOS 14.5, la firme de Cupertino a permis aux joueurs de PS4 d’utiliser leur manette sur leur iPhone et, par extension, à ses autres produits. Quelques mois plus tard, c’était au tour de la DualSense, la manette de la PS5, de rejoindre la liste.

Mais depuis ce début d’année, une autre manette manquait encore à l’appel. En janvier, Sony a lancé la DualSense Edge, sa manette premium pour les joueurs de PS5 les plus exigeants, mais surtout adeptes de la customisation. On s’attendait donc à ce qu’Apple ajoute le support de ces dernières sur ses appareils. C’est désormais chose faite.

Comment connecter votre DualSense Edge à iPhone, iPad et MacBook

En effet, il est possible dès aujourd’hui d’utiliser sa DualSense Edge sur iPhone, MacBook et iPad, à condition d’avoir installé une version assez récente de leur système d’exploitation respectif. Reste encore savoir comment les connecter à cesdits appareils. Fort heureusement, la chose n’a rien de bien compliqué. Voici comment vous y prendre :

Assurez-vous que votre manette soit éteinte Si elle est allumée, maintenez le bouton PlayStation appuyé pendant quelques secondes jusqu’à extinction. Maintenez le bouton PlayStation et le bouton Share appuyé en même temps jusqu’à ce que la manette se mette à clignoter Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre appareil Dans la liste des appareils détectés, sélectionnez votre DualSense Edge

Et voilà, votre manette est désormais connectée à votre appareil. Vous pouvez profiter pleinement des titres disponibles sur Apple Arcade, voire des jeux de l’App Store compatibles sur votre iPhone.