PS5 : des consoles seront disponibles chez la Fnac, Auchan et Cdiscount le 19 novembre

Bonne nouvelle, la Fnac, Cdiscount, Auchan et Leclerc ont confirmé que des PS5 seront disponibles à la vente le jour du lancement le 19 novembre. Attention toutefois, les stocks seront extrêmement limités et les consoles seront uniquement disponibles en ligne.

Comme vous le savez probablement, la PS5 et la PS5 Digital Edition seront disponibles en France dès le 19 novembre 2020. Et sans surprise, la console est déjà victime de son succès. Pour l'heure, il est impossible de trouver une PS5 en précommande chez les différents revendeurs. Bien entendu, il est possible de trouver des PS5 sur eBay à des tarifs astronomiques, certains petits malins cherchant à faire du profit en revendant leur précommande à prix d'or.

Sony se félicite d'ailleurs de l'engouement autour de sa console, et confirme que “la demande exprimée à travers les précommandes est très, très forte”. Néanmoins, le constructeur a fait savoir qu'il sera très difficile d'obtenir une PS5 le jour du lancement pour ceux qui n'ont pas réservé la bête.

Figurez-vous qu'il reste tout de même de l'espoir puisque certains revendeurs français ont confirmé des réapprovisionnements le 19 novembre. C'est notamment le cas de la Fnac, d'Auchan, de Cdiscount et de Leclerc. Notez bien qu'aucune horaire précise n'est précisée, il faudra donc probablement camper sur les différents sites, abuser de la touche F5 et se montrer extrêmement réactif pour espérer repartir avec sa PS5.

GAMING 🎮 | Pour votre information, la console #PS5 sera disponible à la commande exclusivement en ligne sur https://t.co/qd5At3pqmX, le jour du lancement le 19 novembre. Les unités ne seront pas disponibles à l’achat en magasin. pic.twitter.com/lnBaaPhBbz — Fnac (@Fnac) November 10, 2020

À ce sujet, Cdiscount a indiqué que le stock sera “très, très limité”. De son côté, le directeur produits de la Fnac Olivier Garcia a assuré que les PS5 commandées le jour du lancement seront livrables à domicile ou récupérables en retrait sans contact en boutique Fnac dès le lendemain. Pour rappel, Sony a récemment confirmé la vente exclusivement en ligne de la PS5.

En raison de la crise sanitaire actuelle, le constructeur ne veut pas créer d'émeutes ou de longues files d'attente devant les boutiques des revendeurs partenaires. “Ne prévoyez pas de camper ou de faire la queue chez votre revendeur local le jour du lancement dans l'espoir de trouver une console PS5 à acheter. Soyez prudent, restez chez vous et passez votre commande en ligne”, a écrit l'entreprise nippone sur le Playstation Blog.