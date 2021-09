PS4 : attention, la mise à jour 9.0.0 fait planter certaines consoles !

La PS4 est victime d'une mise à jour défaillante. D'après des témoignages apparus en ligne, la mise à jour 9.0.0 fait complètement planter certaines consoles. Il est parfois impossible de lancer un jeu ou d'allumer la PlayStation 4. On vous explique comment corriger le problème.

Ce 15 septembre 2021, Sony a déployé la mise à jour 9.0.0 sur les PlayStation 4. Le firmware apporte une kyrielle d'améliorations mineures. Dans la foulée, Sony a aussi déployé une mise à jour sur la PS5 afin de prendre en charge l’audio 3D sur les haut-parleurs du téléviseur connectée à la console.

D'après le changelog publié par le géant nippon, la mise à jour de la PS4 ajoute la possibilité “d’afficher les trophées de jeux PS5 sur une PS4”, de “supprimer un groupe si vous en êtes le propriétaire”, “utiliser l’application PS Remote Play pour accéder à votre PS4” ainsi de quelques améliorations au contrôle parental. Plus généralement, la mise à jour est pensée pour rapprocher la PS4 de la PS5.

Comment corriger le bug de la mise à jour 9.0.0 de la PS4 ?

Malheureusement, la mise à jour 9.0.0 s'accompagne aussi de graves dysfonctionnements. D'après les témoignages apparus sur les réseaux sociaux, dont Reddit ou Twitter, certaines PlayStation 4 ont enregistré de gros ralentissements juste après l'installation de la mise à jour. Visiblement, tous les modèles de PS4 (PS4, PS4 Slim ou PS4 Pro) sont concernés.

Dans certains cas, la console ne démarre plus ou redémarre constamment en mode sans échec. D'après certains internautes, la PS4 redémarre parfois sans difficulté mais il n'est plus possible de lancer le moindre jeu. Elle est devient donc complètement inutilisable. Quand la console plante, un message d'erreur apparait à l'écran : « Une erreur est survenue. (SU-42118-6) ». Evidemment, toutes les consoles n'ont pas rencontré de soucis avec la mise à jour. Seule une poignée d'unités sont touchées.

Heureusement, le forum d'Assistance de PlayStation fournit une solution pour cette erreur, visiblement récurrente. En effet, ce message d'erreur apparaît suite à un bug du logiciel PlayStation. Des utilisateurs rencontrent périodiquement ce soucis, et ce depuis plusieurs années. Pour corriger le tir, il suffit de suivre la manipulation suivante :

Sur votre ordinateur, créez un dossier intitulé PS4 à la racine d'un lecteur USB formaté en FAT32. Au sein de ce dossier, créez un sous-dossier UPDATE

à la racine d'un lecteur USB formaté en FAT32. Au sein de ce dossier, créez un sous-dossier Téléchargez le fichier de la mise à jour directement sur le site d'assistance de PlayStation.

Clic droit sur le bouton Fichier de mise à jour PS4 et appuyez sur Enregistrer le lien sous .

et appuyez sur . Glissez ensuite le fichier PS4UPDATE dans le dossier UPDATE de votre lecteur USB formaté en FAT32

Connectez le lecteur USB en question à votre PS4

Démarrez la console en Mode sans échec . Pour ça, il suffit de maintenir enfoncée la touche d'alimentation et de la relâcher quand vous entendez un second bip.

. Pour ça, il suffit de maintenir enfoncée la touche d'alimentation et de la relâcher quand vous entendez un second bip. Choisissez l'option 3 du Mode sans échec, à savoir Mettre à jour le logiciel système

Enfin, cliquez sur Mettre à jour depuis le périphérique de stockage USB > OK.

En théorie, cette manipulation devrait régler le problème. Si ce n'est pas le cas, on vous encourage à prendre contact avec le service clientèle de Sony.