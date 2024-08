Profitez d’un vidéoprojecteur 4K Wimius à -73% pour le Choice Day AliExpress !

Découvrez dès aujourd'hui une offre exceptionnelle proposée par AliExpress pour le Choice Day : le vidéoprojecteur 4K Wimius disponible avec -73% de remise. Vous voulez en savoir plus sur l'offre ? On vous dit tout ci-dessous.

Du 1er au 5 août, AliExpress vous propose des offres exceptionnelles pour le Choice Day. Parmi les promotions les plus remarquables, découvrez le vidéoprojecteur Wimius 4K à seulement 195,53€, au lieu de 813,13€, soit une réduction impressionnante de 73% et une remise supplémentaire de 20€ avec le code PHONAND20. Grâce à cette offre, profitez d'une expérience cinématographique immersive à domicile sans vous ruiner.

Le cinéma dans votre salon et à petit prix

Le vidéoprojecteur Wimius 4K est une véritable aubaine pour les amateurs de home cinéma. Doté d'un système Linux intégré, il offre l'accès à plus de 7000 applications, dont Netflix, Prime Video, YouTube, HBO, et Hulu. Les haut-parleurs stéréo HIFI intégrés de 2x20W, avec support Dolby Audio, vous garantissent un son surround stéréo à 360° pour une immersion totale. Grâce à sa technologie d'étanchéité optique avancée, ce projecteur bloque efficacement l'entrée de poussière et réduit le bruit, assurant ainsi une projection claire et sans interférences.

La mise au point automatique 6D et la correction trapézoïdale automatique sont des fonctionnalités clés du Wimius K9. Ces technologies permettent une mise au point plus intelligente, précise et rapide, même si l'image est légèrement inclinée, offrant ainsi une utilisation facile et pratique. Avec une résolution native de 1920*1080p, supportant la 4K, et un taux de rafraîchissement de 60Hz, les images sont plus stables, vives et fluides, idéales pour regarder des films ou jouer à des jeux.

Le Wimius K9 prend en charge un écran allant jusqu'à 300 pouces et offre un zoom de 100-50%, ce qui vous permet d'adapter facilement l'image projetée à votre espace sans avoir à déplacer le projecteur. La connectivité WiFi6 et Bluetooth 5.2 assure une connexion rapide et stable avec vos appareils Android, iPhone, tablette ou ordinateur portable, ainsi que vos écouteurs ou haut-parleurs. De plus, avec une interface étendue comprenant des sorties RJ45, HDMI 1.42, USB2, et audio, ce projecteur est compatible avec de nombreux dispositifs comme les disques durs, les boîtiers TV, les consoles PS5, les ordinateurs portables et les lecteurs DVD.

Le Choice Day AliExpress : jusqu'à -60% sur tous les rayons

Le Choice Day d'AliExpress se déroule du 1er au 5 août et propose des réductions allant jusqu'à -60% sur une vaste sélection de produits. En plus des remises déjà attractives, AliExpress offre des codes promo supplémentaires pour maximiser vos économies :

3€ de remise dès 29€ d'achat avec le code PHONAND03

8€ de remise dès 69€ d'achat avec le code PHONAND08

20€ de remise dès 169€ d'achat avec le code PHONAND20

30€ de remise dès 239€ d'achat avec le code PHONAND30

50€ de remise dès 369€ d'achat avec le code PHONAND50

Profitez de ces offres exceptionnelles pour renouveler votre équipement électronique, votre garde-robe ou encore vos accessoires de maison à des prix défiant toute concurrence. Le Choice Day est une occasion unique de réaliser des économies considérables tout en accédant à des produits de haute qualité. Ne manquez pas cette opportunité de faire de bonnes affaires chez AliExpress.

