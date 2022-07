Prime Day : belle chute de prix sur le PC portable Huawei MateBook 14 (2021)

460 euros, c'est la réduction proposée par Amazon pour l'achat du modèle 2021 du Huawei MateBeook 14. Grâce à cette remise, le prix du PC portable passe de 1099,99 euros à moins de 640 euros. Et seuls les membres Prime peuvent en profiter !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est donc dans le cadre du Prime Day 2022 qu'Amazon propose à ses membres Prime de bénéficier d'une belle chute de prix sur un PC portable de la marque Huawei.

Affiché en temps normal à 1099,99 euros, le modèle 2021 du Huawei MateBook 14 est au prix réduit de 639,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 460 euros de la part du site e-commerce. Pour information, le PC portable est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Le Huawei MateBook 14 (2021) associé au bon plan Amazon est un PC portable qui est équipé d'un écran tactile FullView 2K de 14 pouces avec une résolution de 2160 x 1440 pixels, d'un processeur Intel Core i5-1135G7, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une batterie d'une capacité de 56 Wh, d'une puce graphique Intel Iris Xe et du système d'exploitation Windows 10 Home. Avec son design en métal épuré et robuste, le laptop dispose aussi d'un clavier gomme complètement rétroéclairé, d'un pavé tactile multipoint et d'une fonctionnalité Huawei Share intégrée. Du côté de la connectique, on retrouve essentiellement la norme Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.1, un port USB-C (pour le transfert de données, le chargement et DisplayPort), deux ports USB 3.2 Gen 1, un port HDMI et une prise casque et microphone de 3,5 mm. Enfin, l'appareil est livré avec un adaptateur d’alimentation USB-C 65 W et un câble de charge USB-C.