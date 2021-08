Windows 11 : les premières ISO sont disponibles, voici comment les installer

Ça y est, les premières ISO de Windows 11 ont été publiées par Microsoft. Plus besoin de passer par la dernière build de Windows 10 pour tester la bêta du système d’exploitation. L’éditeur conseille par ailleurs d’effectuer une installation propre de ce dernier pour éviter les problèmes. Voici comment faire.

Voilà maintenant plusieurs mois que Windows 11 est disponible en bêta. Chaque jeudi, Microsoft publie une nouvelle build, chacune avec ses propres améliorations et nouveautés. La semaine dernière, par exemple, les utilisateurs ont enfin pu avoir un réel aperçu du nouveau design des applications, très attendu sur le système d’exploitation. Pour cette semaine, la firme de Redmond a autre chose de prévu.

En effet, aujourd’hui marque une étape importante dans le développement de Windows 11 avant sa sortie officielle. Après plusieurs semaines de corrections de bugs et d’optimisation en tout genre, l’éditeur est enfin prêt à lancer les premières images ISO de l’OS. Jusqu’à maintenant, il fallait d’abord passer par la build 21354 de Windows 10 puis installer la mise à jour pour arriver sur la bêta.

Sur le même sujet : Windows 11 — comment installer la bêta en cas d’erreur de Windows Update

Comment installer l’ISO de Windows 11

L’ISO disponible est celle de la build 22000.132 de Windows 11. Pour l’installer, il vous faudra d’abord vous munir d’une clé USB bootable d’au moins 8 Go. Voici la marche à suivre :

Téléchargez le logiciel Rufus à partir de ce lien

à partir de ce lien Lancez Rufus et branchez votre clé USB

et branchez votre clé USB Sélectionnez votre clé USB dans la section Options de périphérique

Téléchargez l’ISO de Windows 11 à partir de ce lien

à partir de ce lien Cliquez sur Sélection et indiquez le chemin jusqu’à l’image ISO

et indiquez le chemin jusqu’à l’image ISO Dans la rubrique Schéma de partition , sélectionnez MBR

, sélectionnez Cliquez sur Démarrer et laissez le processus se faire

Vous possédez désormais une clé bootable permettant d’installer Windows 11. Il ne reste maintenant plus qu’à l’installer. Néanmoins, pour ce faire, il va falloir demander à votre PC de redémarrer sur cette clé, et non sur son disque dur comme à son habitude. Voici comment faire :

Rendez-vous dans les Paramètres de Windows 10

de Windows 10 Cliquez sur Mise à jour et sécurité

À gauche, sélectionnez Récupération

Dans la section Démarrage avancé , cliquez sur Redémarrer maintenant . Assurez-vous au préalable que votre clé bootable est bien branchée.

, cliquez sur . Assurez-vous au préalable que votre clé bootable est bien branchée. Au redémarrage, cliquez sur Utiliser un périphérique

Sélectionnez votre clé bootable parmi la liste

Il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions. Vous pourrez alors installer proprement Windows 11, sans passer par l’outil de mise à jour parfois buggé, et ainsi bénéficier d’un système d’exploitation vierge. Notez toutefois que quelques soucis peuvent persister, le lancement officiel n’ayant pas encore eu lieu. Celui-ci est prévu pour fin octobre 2021.