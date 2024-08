Pourquoi vous devez utiliser un VPN sur votre smartphone

Payer en ligne, remplir des formulaires, envoyer des messages, télécharger des fichiers, ou tout simplement naviguer… Toutes ces activités réalisées au quotidien sur votre mobile sont un risque pour votre vie privée. Comme sur PC, il faut utiliser un VPN sur smartphone et tablette pour se protéger.

L’usage des VPN sur ordinateur s’est largement démocratisé ces dernières années. Pour protéger leurs informations de navigation et leurs données personnelles, les utilisateurs ont adopté cette bonne habitude. Mais la sécurité ne doit pas s’arrêter à nos PC.

Le mobile a supplanté les appareils de bureau et représente désormais plus de la moitié de l’activité sur internet. Que vous soyez chez vous sur un réseau Wi-Fi domestique ou dehors en data ou sur un réseau Wi-Fi public, il est important d’assurer sa sécurité à tout moment. C’est pourquoi il est essentiel de protéger aussi sa vie privée avec un VPN sur smartphone et tablette, pour empêcher les sites web que vous visitez et votre fournisseur d'accès à internet de vous suivre à la trace.

Découvrez Proton VPN

Communications et achats passent par le mobile

En mars 2021, 57,1 % du trafic internet mondial provenait d’un appareil mobile, smartphone ou tablette. Depuis cette étude, cette part a encore dû augmenter. Pour se divertir, pour s’informer, ou même pour travailler, on passe de plus en plus de temps sur nos dispositifs mobiles. On sort notre smartphone d’une poche ou d’un sac à main des dizaines de fois par jour, à la moindre occasion, pour vérifier une information, envoyer des messages ou se tenir au courant des dernières tendances sur les réseaux sociaux. L’amélioration spectaculaire des expériences de navigation sur mobile y est pour beaucoup.

Un tel usage présente forcément des risques. Communications privées, sites visités, connexions à des services de paiement et bancaires… autant d’activités que vous souhaitez mener en toute confidentialité, sans danger pour votre vie privée et votre argent. Des mouchards traquent constamment vos faits et gestes sur internet pour établir votre profil publicitaire, tandis que les pirates ne sont jamais à court d’idées pour accéder à vos informations sensibles. L’utilisation d’un VPN permet de se protéger des menaces.

Comment un VPN protège vos données sur smartphone et tablette

Le recours à un VPN, pratique bien implémentée sur ordinateur, n’est pas encore suffisamment systématique sur smartphone et tablette. Pourtant, comme nous venons de le voir, on utilise plus notre appareil mobile que notre PC, et pour effectuer des actions qui ne sont pas anodines : messages privés, achats en ligne… Il est donc primordial de sécuriser son mobile, comme on le fait pour son ordinateur.

En installant une (bonne) application VPN sur votre smartphone ou tablette, vous pouvez dissimuler votre adresse IP si vous être connecté à votre réseau Wi-Fi domestique, ainsi que votre localisation, où que vous soyez. L’entièreté de votre trafic est également chiffré, empêchant des tiers d’intercepter vos données personnelles et informations relatives à votre activité en ligne.

Fournisseurs de services mobiles et d’accès à internet, gouvernements et agences de renseignement, sites web visités et applications ouvertes, tous ces acteurs obtiennent bien moins d’informations à votre égard quand vous activez un VPN, garantissant le respect de votre vie privée. Et bien sûr, vous protégez ainsi votre activité sur internet lorsque vous vous connectez à des points d'accès Wi-Fi publics, dont la sécurité n’est pas assurée dans 99 % des cas. En cette période de vacances d’été, il est impératif de protéger vos connexions aux réseaux Wi-Fi gratuits dans les aéroports, hôtels, restaurants et bars en utilisant un VPN.

Vous obtenez par ailleurs la possibilité de contourner la censure et de débloquer des contenus de streaming vidéo, dont l’accès est restreint selon les régions du monde. À l’étranger, vous pouvez ainsi accéder aux contenus disponibles en France. Et depuis la France, vous pouvez profiter des programmes qui ne sont pas accessibles chez nous (sport, films récents…). Vous pouvez aussi télécharger des torrents en toute sécurité, ou encore payer moins cher certains produits et services en ligne en vous localisant dans un pays plus avantageux.

Proton VPN, entre rapidité et sécurité

Il faut bien se renseigner avant de choisir un fournisseur de VPN. Alliant performances de haute volée et sécurité à toute épreuve, Proton VPN propose l’une des meilleures plateformes du marché. Sur le volet confidentialité, elle applique une stricte politique no logs. C’est-à-dire qu’elle n’enregistre aucune donnée d’activité de ses utilisateurs. Vos informations ne peuvent donc pas être partagées à des tiers, que ce soit intentionnellement ou non. Cela est rendu possible par le fait que le siège social de Proton VPN se trouve en Suisse. Le pays dispose de lois sur la protection de la vie privée parmi les plus fortes du monde. De plus, la Suisse ne collabore pas avec l’Union européenne ou les États-Unis et ne fait partie d’aucune alliance de surveillance comme les 14 Eyes.

Sur le volet sécurité, Proton VPN offre plusieurs fonctions avancées. Quand les services VPN concurrents peuvent être compromis si leurs serveurs sont placés sous surveillance, Proton VPN contourne ce problème en faisant d'abord passer votre trafic par son réseau Secure Core. Votre véritable adresse IP reste ainsi cachée en toutes circonstances, et ce même si un attaquant compromet le serveur du point de terminaison. En outre, Proton VPN utilise exclusivement des chiffrements avec Perfect Forward Secrecy, ce qui signifie que le trafic chiffré ne peut pas être capturé et déchiffré ultérieurement. Le service permet aussi d’accéder au réseau Tor, et donc aux sites Onion, et intègre le bloqueur de publicités Netshield, qui vous protège aussi contre les logiciels malveillants et empêche les trackers des sites web de récolter vos informations.

Malgré toutes ces couches de sécurité, Proton VPN reste très rapide et vous ne constaterez pas de forte dégradation des performances de votre connexion, comme ce peut être le cas avec d’autres VPN. La bande passante est illimitée (avec un compte gratuit ou payant) et le réseau supporte des débits jusqu’à 10 Gbps. La suite de technologies VPN Accelerator améliore les vitesses jusqu'à 400 %, tandis que l’algorithme de contrôle de flux TCP assure la stabilité de la connexion.

Avec un abonnement payant, vous accédez à 6 587 serveurs situés dans 112 pays différents, avec support du streaming vidéo et des téléchargements P2P. Proton VPN Plus permet aussi d’utiliser le service sur dix appareils en simultané au lieu d’un seul. Avec Proton Unlimited, vous disposez en plus du VPN d’un gestionnaire de mots de passe et d’un espace de stockage dans le cloud de 500 Go, avec une boite mail, un calendrier chiffré et une fonction de partage de fichiers chiffré.

En choisissant l’abonnement de deux ans, vous obtenez une réduction de 64 %, le coût de Proton VPN revenant alors à seulement 3,59 euros par mois. Vous bénéficiez d’une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours si vous désirez vous désister.

Découvrez Proton VPN

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN.