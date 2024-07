Pourquoi Microsoft va obliger tous ses employés à utiliser un iPhone dans ce pays

Microsoft vient de prendre une décision radicale concernant tous les employés présents dans un pays en particulier : ils devront troquer leur smartphone Android contre un iPhone. Mais pourquoi ?



Travailler pour une grande entreprise de la Tech passe par certaines obligations professionnelles. Dans la mesure où les employés sont amenés à traiter d'informations confidentielles, il est très important de prendre des mesures de sécurité. Par exemple l'obligation de se connecter à un compte d'entreprise ou de s'authentifier via un service précis. Cela peut passer par l'obligation d'installer une ou plusieurs applications sur son smartphone, et c'est ce qui pose aujourd'hui problème à Microsoft.

Vous vous en doutez, la firme de Redmond fait partie de celles qui ont tout intérêt à sécuriser au maximum les accès à ses données, notamment par les personnes travaillant pour elle. Ce qui peut sembler simple à mettre en place ne l'est cependant pas forcément, du moins selon le pays auquel on s'intéresse. C'est ainsi que d'après les informations obtenues par Bloomberg, les employés de Microsoft basés en Chine vont devoir se servir d'un iPhone, qu'ils le veuillent ou non.

Microsoft va imposer l'usage de l'iPhone à tous ses employés dans ce pays, voici pourquoi

Dans une note interne, l'entreprise américaine indique qu'à partir de septembre 2024, toutes les personnes qu'elle emploie sur le territoire chinois auront l'obligation d'avoir un iPhone au travail. Cela concerne plusieurs centaines de travailleurs. La raison est simple : la firme exige qu'ils utilisent deux applications précises. La première est le gestionnaire de mots de passe appelé Microsoft Authenticator, la deuxième est Microsoft Identity Pass, un vérificateur d'identité.

Or, il ne faut pas oublier que le Google Play Store n'est pas accessible en Chine, même sur les smartphones de Huawei ou Xiaomi. La société va donc fournir un iPhone 15 en remplacement des mobiles Android afin de garantir l'usage des 2 applis citées. Une manœuvre à l'inverse du gouvernement chinois, qui interdit les mobiles Apple à ses fonctionnaires. La décision de Microsoft aura le mérite de légèrement remonter les ventes d'iPhone dans le pays, en chute libre depuis le début de l'année.