Pour “peindre” des portraits fait de poussière, cet artiste a utilisé un aspirateur Samsung

Un artiste britannique s'est servi d'un aspirateur Samsung pour créer des portraits à partir d'un mélange de poussière, de sable et de terre. Le résultat est impressionnant.

Tout est prétexte à se doter du dernier gadget à la mode. Même faire le ménage. Cela fait longtemps que l'on peut compter sur la technologie pour nous aider, voire nous remplacer, dans le nettoyage de notre domicile. Que l'on parle de laveurs de sol, de robots aspirateurs ou des plus classiques aspirateurs balais, ces appareils sont de plus en plus sophistiqués.

Dans certains pays, passer l'aspirateur est même une activité plaisante. C'est le cas au Royaume-Uni où, selon un sondage de Samsung UK, l'activité est le “plaisir coupable” de 26 % des personnes interrogées, 30 % d'entre elles la désignant comme leur tâche ménagère préférée.

Pour faire honneur à cet amour inconditionnel, Samsung a également demandé qui était, selon les britanniques, les personnes réelles ou fictives qui incarnaient le mieux le nettoyage. Dans le trio de tête, on trouve Mary Poppins (Julie Andrews), Sophie Hinchliffe (“Mrs Hinch” sur Instagram), une influenceuse britannique qui propose des conseils pour le ménage, et Madame Doubtfire, incarnée par Robin Williams dans le film éponyme. Le questionnement du constructeur coréen n'est pas anodin : il est l'occasion de mettre en avant son dernier aspirateur balais intelligent en s'associant à l'artiste Nathan Wyburn.

Ces portraits fait de poussière ont été façonnés à l'aide d'un aspirateur Samsung

Nathan Wyburn est connu pour créer des portraits à partir de tout et n'importe quoi. Des feuilles de laitue, de la crème fouettée, des fleurs… Il se sert aussi d'objets inhabituels en guise de pinceaux, comme un ballon de football américain ou des sushis. Cette fois-ci, il a utilisé l'aspirateur balais Bespoke JetTM AI de Samsung. “Je n’avais jamais pensé à faire de l’art avec un aspirateur, alors j’ai sauté sur l'occasion ! Qui ne voudrait pas recréer des légendes comme Mme Doubtfire ?!“, s'enthousiasme l'artiste.

On ne peut pas nier que le résultat est bluffant, surtout quand on sait que la matière principale des portraits est un mélange de poussière, de sable et de terre. Impressionnant, mais pas sûr que cela vous prenne moins de temps que de simplement aspirer le tout.