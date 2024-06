Pour avoir créé l’un des plus gros services d’IPTV pirates au monde, il risque de passer le reste de sa vie en prison

5 hommes ont été reconnus coupable d'avoir gagné des millions grâce à des services d'IPTV illégaux. Celui que l'on suppose être le créateur de ces derniers encourt une peine de prison exemplaire.

Il ne fait pas bon gérer un service d'IPTV pirate en ce moment. La chasse menée par les ayant droits s'intensifie de jour en jour et le message est clair : le temps du laxisme est terminé. Les personnes reconnues coupables de fournir des chaînes de TV, des films et des séries de manière illégale moyennant finance écopent désormais d'amendes et de peine de prison importantes. On se souvient des créateurs de Flawless au Royaume-Uni, condamnés entre 4 et 11 d'incarcération. Ou bien des 18 millions de dollars que doivent payer ces pirates.

Des chiffres impressionnants, mais en terme de temps à passer derrière les barreaux, c'est loin d'être le record. Un homme du nom de Kristopher Dallmann pourrait bien l'apprendre à ses dépends. Avec 7 complices, il est accusé en 2019 d'avoir violé la loi américaine sur le copyright à travers la création et la gestion de deux services d'IPTV, Jetflicks et iStreamitAll. Cette année-là, les sites proposaient plus de films et séries que Netflix ou Amazon Prime. Trois des accusés plaident coupables en espérant des peines moins lourdes, mais les 5 autres, dont Dallmann, vont jusqu'au procès. Mauvaise idée.

Cet homme risque une très grosse peine de prison pour avoir créé un célèbre service d'IPTV illégal

La défense n'a pas su convaincre les jurés de l'innocence des prévenus, et pour cause : ces derniers n'ont pas hésité à prendre les enquêteurs pour des idiots. David Sundberg, directeur adjoint au FBI, explique que “lorsque les plaintes des détenteurs de droits d'auteur et les problèmes avec les fournisseurs de services de paiement ont menacé de faire échouer leur entreprise illicite de plusieurs millions de dollars, les défendeurs ont essayé de déguiser Jetflicks en société de divertissement aéronautique“.

Ils ont expliqué qu'à l'origine, Jetflicks servait à convertir les DVD pour que leurs propriétaires puissent les regarder en avion, mais comme ça ne rapportait pas assez, ils se sont concentrés sur la fourniture d'un service d'IPTV illégal. Les 5 accusés ont été reconnus coupables et 4 d'entre eux risquent jusqu'à 5 ans de prison ferme. Kristopher Dallmann, considéré comme le créateur des sites, pourrait écoper de 48 ans sous les verrous. La sentence finale sera prononcée prochainement.

Source : TorrentFreak