Pornhub, Xvideos, YouPorn : vérifier la carte bleue, voici l’idée du gouvernement pour protéger les mineurs

Alors que les sites pornos les plus populaires en France n'ont pas encore proposé de système efficace pour vérifier l'âge des mineurs, le gouvernement vient d'émettre une autre solution : imposer le recours à une carte bleue pour pouvoir accéder à un site pour adulte.

Depuis plus d'un an, les sites pornographiques les plus visités en France sont dans la ligne de mire du gouvernement et de l'ARCOM. Le nouveau gendarme du web vise notamment Pornhub, Xvideos, Tukik, YouPorn ou encore Xhamster et les accuse de ne pas fournir de système efficace pour vérifier l'âge des mineurs et les empêcher d'accéder à leurs contenus.

En septembre 2022, nous avons évoqué dans nos colonnes que le blocage de ces sites X demandé par l'ARCOM était repoussé. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a décidé d'opter pour une médiation, et non une mesure restrictive. En parallèle, la maison-mère de Pornhub a déposé une QPC (Question prioritaire de constitutionnalité) que le tribunal judiciaire de Paris a choisi de transmettre à la Cour de cassation ce 4 octobre 2022.

Désormais, la juridiction suprême a trois mois pour se prononcer et décider ou non de transmettre la QPC de Pornhub au Conseil constitutionnel. Les sages pourraient choisir d'invalider les dispositions litigieuses. “C'est un nouveau temps mort de la procédure pendant laquelle l'ARCOM va faire tout son possible pour parvenir à une solution de médiation qui soit satisfaisante”, assurait l'avocat de l'ARCOM Nicolas Jouanin dans les colonnes du Parisien.

La carte bleue obligatoire pour accéder au porno en ligne ?

En attendant, le gouvernement continue de proposer des solutions alternatives pour instaurer un système efficace. Ce mardi 25 octobre 2022, la secrétaire d'Etat à l'Enfance Charlotte Caubel a évoqué l'idée d'imposer un recours à la carte bleue pour regarder du porno en ligne. A ses yeux, il s'agirait d'un “filtre efficace”. “On nous oppose que ce ne serait pas un filtre parfait, mais déjà si on peut protéger 30 à 40 % des mineurs, soyons pragmatiques. Mon enfant, quand il utilise sa carte bleue, j'ai une alerte, je verrai si c'est sur YouPorn ou chez Mcdo”, explique la responsable politique.

Selon elle, cette absence de vérification d'âge pour les sites X “détruit nos enfants de l'intérieur”. Elle poursuit : “Nous avons une opposition aujourd'hui entre la liberté d'aller sur les sites porno des adultes et les traumatismes créés à nos enfants. Il y a un sujet de valeurs. Il va falloir les rapprocher et voir celles que nous défendons”, conclut-elle.

Rappelons qu'un rapport sénatorial porté sur le sujet et publié en septembre 2022 a révélé que 36% des jeunes garçons français ont été exposés à des images pornographiques avant l'âge de 13 ans. Preuve en est qu'il y a urgence à trouver une solution efficace.

Source : BFM TV