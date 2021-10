Pornhub : un professeur de maths choisit le site porno pour donner des cours

Il est désormais possible d’apprendre les maths sur Pornhub. Cela peut paraître étonnant et pourtant, c’est bien le choix qu’a fait Changshu, professeur de mathématiques taïwanais, qui cherchait une plateforme sur laquelle diffuser ses vidéos éducatives. Il y rencontre un franc succès, puisqu’il cumule à l’heure actuelle 1,7 million de vues.

« Comme très peu de gens enseignent les mathématiques sur les plateformes de vidéos pour adultes, et comme il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur ces plateformes, je me suis dit que si je mettais mes vidéos en ligne là-bas, beaucoup de gens les verraient ». Changshu fait preuve d’une logique imparable quand on lui demande ce qui l’a poussé à se lancer sur Pornhub.

L’homme de 34 ans n’est pas le dernier acteur porno en vogue. Il est même, en quelque sorte, l’opposé de cela puisqu’il est en réalité professeur de mathématiques. Et non, il n’essaie pas de transmettre sa passion des équations en étant entièrement nu. Changshu a bel et bien décidé d’enseigner les maths sur Pornhub, aussi simplement (et habillé) que cela.

Sur le même sujet : Pornhub, Xvideos, TuKif — les sites pornos refusent de se plier à la loi, voici pourquoi

Oubliez le porno, Pornhub héberge désormais des cours de maths

On n’arrête pas le progrès. Si Pornhub se tourne vers les nouvelles technologies pour restaurer de vieux films pornographiques, la plateforme sait également s’adresser à d’autres types de public. On peut arguer cependant que la majorité des utilisateurs qui visionnent les vidéos de Changshu le font probablement plus par curiosité qu’autre chose. Reste que le succès est au rendez-vous. Sa chaîne compte actuellement 1,7 million de vues.

« Les gens ne seront peut-être pas intéressés par mes vidéos, mais ils sauront tous qu’il y a un professeur qui enseigne le calcul sur une plateforme de vidéos pour adultes », explique-t-il, estimant ainsi que plus de la moitié de ses spectateurs sont plus intrigués qu’autre chose par sa présence sur le site. La stratégie s’avère payante : Changshu remporte 250 000 dollars par an grâce à la vente de ses cours en ligne. « Je voulais que le monde sache que je suis un professeur de Taïwan qui sait enseigner le calcul ». Une bien belle histoire.

Source : Mel Magazine