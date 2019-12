PornHub embarrasse Google en publiant ses statistiques 2019 sur Android

PornHub embarrasse Google en publiant ses statistiques 2019 d’utilisation d’Android. Ce rapport annuel est la parfaite occasion pour analyser l’état actuel de l’OS, et notamment le déploiement d’Android 10. En effet, l’entreprise américaine n’a pas communiqué de chiffres sur le sujet depuis mai 2019.

Après avoir sacré la PS4 comme la console de jeu la plus utilisée pour aller sur PornHub, le célèbre site pornographique publie ce jeudi 12 décembre ses statistiques annuelles sur les utilisateurs Android. Des données très intéressantes puisqu’elles permettent dans une certaine mesure d’avoir une vue d’ensemble de l’état actuel d’Android. Nous étions jusqu’alors dans le flou puisque Google n’a pas communiqué de chiffres sur le sujet depuis le mois de mai 2019.

Et étant donné que PornHub fait partie des 50 sites les plus consultés au monde selon Alexa d’Amazon, ces statistiques sont pour l’instant les plus à même de nous donner une idée précise de la distribution d’Android. Il faudrait néanmoins qu’un site plus important comme Wikipédia ou Facebook communique ses chiffres pour avoir des résultats plus affinés. Il faut rappeler que le rapport de PornHub se base sur tous les appareils sous Android qui ont visité le site, et non pas seulement ceux sur lesquels les services Google Play sont installés.

Sur l’année 2019 :

48% du trafic Android provenait d’appareils sous Android Pie 9.0

23% sous Android 8.0 Oreo

12% sous Android 7.0 Nougat

8% sous Android 6.0 Marshmallow

5 % sous Android 5.0 Lollipop

Vient ensuite les trois derniers du classement avec Jelly Bean (1%), KitKat (1%) et Android 10 avec 2% seulement

La faible performance d’Android 10 n’est pas étonnante puisque l’OS n’est sorti qu’en septembre 2019 et que son déploiement commence tout juste sur de nombreux smartphones. Les Honor 10 et View 10 viennent par exemple de migrer sous Android 10 avec la surcouche EMUI 10. Encore une fois il est nécessaire de rappeler que le rapport de PornHub ne fait que mesurer le trafic obtenu sur chaque version d’Android, alors que le tableau de bord de Google s’attarde lui sur le nombre d’appareils fonctionnant sous chaque version d’Android. Ces données ne sont pas vraiment comparables avec celles communiquées par Google en mai 2019.

Dans tous les cas, le prochaine mise à jour des statistiques Android de Google se fait toujours attendre. Selon nos confrères du site The Verge, la firme de Mountain View aurait été agacée par les moqueries à répétition de ses détracteurs sur les mises à jour fragmentées et épisodiques d’Android. Notamment en comparaison de celles d’IOS. Ce serait évidemment une raison parmi tant d’autres pour laquelle Google rechigne à l’idée de communiquer ses chiffres. Les statistiques du déploiement d’Android 10 ne satisfont probablement pas les attentes du géant du web. Voilà pourquoi d’ailleurs Google a exigé que tous les smartphones lancés en janvier 2020 soient équipés d’Android 10.

