POCO X8 Pro 5G : plus de 355 € de réduction sur ce smartphone puissant et endurant

Puce Dimensity 8500-Ultra, batterie de 6 500 mAh, écran AMOLED 1,5K de 6,59 pouces… Les caractéristiques du POCO X8 Pro 5G ne sont pas celles d’un smartphone bas de gamme. Pourtant, vous pouvez actuellement vous l’offrir pour moins de 268 € sur AliExpress avec le code PHD30. On vous explique tout !

Poco X8 Pro

Quand on a peu d’argent à débourser dans un smartphone, on se retrouve généralement avec un modèle si mauvais qu’il en devient littéralement inutilisable au bout de quelques mois. Heureusement, nous avons une solution pour vous éviter de gaspiller votre argent. Pour cela, il faut vous rendre sur AliExpress.

En ce moment et jusqu’au 7 octobre inclus, c’est le Local Day. Pour faire simple, c’est une période promotionnelle durant laquelle vous pouvez trouver de nombreux produits à prix cassé. C’est le cas du Poco X8 Pro 5G.

Dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il est normalement en vente pour 553 euros. Mais vous pouvez vous l’offrir en ce moment pour seulement 267,87 € en utilisant le code promo PHD30. Cela vous permet d’économiser près de 290 euros et de vous offrir un smartphone de milieu de gamme pour un prix de modèle bas de gamme.

Et si vous cherchez une version encore plus puissante, vous pouvez vous offrir le modèle avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour seulement 295,96 € au lieu de 653 €. Pour obtenir ce prix mini, il faudra aussi utiliser le code promo PHD30. Cerise sur le gâteau, ces modèles sont livrés gratuitement avec un envoi rapide depuis la France.

POCO X8 Pro 5G : processeur puissant et grosse batterie pour un prix mini

Sorti il y a quelques mois, le Poco X8 Pro est un smartphone performant qui tourne avec la puce Dimensity 8500-Ultra, gravée en 4 nm. Pour information, c’est une puce aussi puissante que le processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Grâce à cette configuration, vous avez un smartphone ultra-réactif capable de faire tourner des jeux mobiles exigeants.

En ce qui concerne l’autonomie, vous profitez d’une grosse batterie de 6 500 mAh compatible avec la charge rapide à 100 W. Vous pouvez ainsi utiliser votre smartphone une journée et demie sans aucun souci.

Pour l’écran, on profite d’une dalle AMOLED de 6,59 pouces avec une définition 1,5K, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité max de 3 500 nits.

Enfin, vous pourrez aussi prendre des photos de bonne qualité grâce à son capteur principal grand-angle Sony IMX882 de 50 MP. Vous disposez également d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’une caméra selfie de 20 MP.


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