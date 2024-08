Poco X6 Pro 5G : le smartphone gaming passe à prix ultra canon, vite !

Normalement en vente au prix de 421,90 €, le Poco X6 Pro 5G passe à seulement 237,40 € sur AliExpress grâce à une offre promotionnelle cumulée à un code de réduction. C’est bien simple, c’est le meilleur rapport qualité-prix pour un smartphone en ce moment. Alors foncez !

Poco est la marque de référence depuis quelques temps en terme de rapport qualité-prix. Et pour cause, Poco appartient à Xiaomi. Alors si vous cherchez un smartphone puissant, avec un excellent écran et une grosse autonomie, vous êtes au bon endroit. Surtout que vous obtiendrez tout ça pour la modique somme de 237,40 € !

De base, le Poco X6 Pro 5G dans sa version de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est proposé à 421,90 €, ce qui est déjà un prix très attractif pour un smartphone gaming. Mais AliExpress a décidé de baisser le prix pour le proposer à 277,40 €. Et en rajoutant le code promo 8FR40. Vous pourrez alors vous offrir le Poco X6 Pro 5G pour seulement 237,40 €. Avec la rentrée qui arrive, c’est une opportunité à ne pas manquer ! Vous pouvez changer votre vieux téléphone ou équiper l’un de vos enfants pour un prix défiant toute concurrence. En plus, la livraison est gratuite. Le téléphone est expédié depuis la France et arrivera chez vous entre 2 et 5 jours après votre commande. Et si finalement vous changez d’avis, le retour est gratuit sous 15 jours.

POCO X6 PRO 5G : UN SMARTPHONE GAMING À PRIX MINI

Comme on n’a pu le constater dans notre test du Poco X6 Pro, c’est le smartphone parfait pour les gamers qui ne veulent pas se ruiner avec un téléphone à plus de mille euros. En effet, ce modèle a la particularité de ne faire aucune concession sur la puissance, la qualité de l’écran, le design et l’autonomie.

Pour 237,40 €, vous obtenez un smartphone qui tourne avec la puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra gravée à 4 nm qui permettra de faire tourner n’importe quel jeu. En plus, avec le système de refroidissement LiquidCool 2.0, vous n’aurez pas à craindre la surchauffe et donc la perte de puissance après une grosse session de jeu. Pour l’écran on profite d’une dalle Flow AMOLED avec une résolution 1,5K (2712 x 1220 px) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté autonomie, Poco a fait fort. Avec sa puce et son écran peu énergivores, sa batterie de 5000 mAh vous permet de tenir facilement 2 jours sans recharge. Et si vous avez besoin de vous recharger vite, aucun souci avec la charge rapide 67 W.

Comme souvent avec les smartphones gaming, c’est la partie photo qui est la moins à son avantage. On profite tout de même d’un capteur principal grand angle de 64 MP qui sera largement suffisant pour prendre de bonnes photos dans des conditions d’éclairage satisfaisantes. En revanche, pour compléter le tableau, il faudra se contenter d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur macro 2 MP. Heureusement, vos selfies seront de qualité satisfaisante avec un capteur ultra-grand angle 16 MP.

Enfin, si le design ne plaira pas forcément à tout le monde, il a l’avantage d’être unique avec des finitions impeccables. En somme, il ne trahit absolument pas son prix mini ce qui peut être très important pour certaines personnes.