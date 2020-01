Poco X2 : écran 120 Hz et présentation le 4 février 2020, c’est officiel !

Le Poco X2, le successeur tant attendu du Pocophone F1, arrive. Désormais indépendant de Xiaomi, Poco va lever le voile sur un nouveau smartphone le 4 février 2020. La jeune marque a déjà dévoilé plusieurs points clés de la fiche technique de son flagship, comme l’écran 120 Hz ou le capteur photo de 64 MP.

Dans une publication sur Twitter, Poco vient d’annoncer l’arrivée imminente du Poco X2, autrefois évoqué sous le nom de Poco F2. La marque indienne dévoilera le smartphone le 4 février prochain lors d’une conférence à New Delhi en Inde. Sur son site web, Poco a longuement teasé les principales nouveautés du Poco X2.

Premier aperçu de la fiche technique du Poco X2

Le smartphone sera visiblement recouvert d’un écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz. La marque parle en effet d’un «Taux de rafraîchissement extrême» pour des «jeux extrêmes». La version mobile du site web mis en ligne pour l’événement mentionne précisément un taux de 120 Hz.

Sans surprise, le Poco X2 sera alimenté par un SoC Snapdragon conçu par Qualcomm. Pour l’heure, on ignore encore quel processeur haut de gamme a été choisi. S’agit-il du Snapdragon 865 ? Le Poco X2 va-t-il devancer le Xiaomi Mi 10 et s’imposer comme le premier smartphone du marché à profiter du Snapdragon 865 ? S’agit-il plutôt du Snapdragon 855+ dopé pour le gaming ? Pour rappel, le Pocophone F1 était pourvu du Snapdragon 845.

Quoi qu’il en soit, le SoC est accompagné d’un système de refroidissement liquide, idéal pour les longues sessions de gaming. Enfin, le smartphone profite de la recharge rapide et d’un port jack. Côté photo, Poco assure que le X2 est équipé d’un total de 6 capteurs. L’appareil photo arrière est notamment composé du capteur Sony IMX686 de 64 MP en guise de module principal.

Pour le moment, on ignore si le Poco X2 sortira sur le marché européen. Nous en saurons sur le sujet dès le mardi 4 février. Qu’attendez-vous de la marque ? Allez-vous trouver votre Pocophone F1 dès que possible ? On attend votre avis dans les commentaires.