Poco M3 Pro : voici les premières images du smartphones 5G de Xiaomi

Le Poco M3 Pro, le prochain smartphone 5G de milieu de gamme de Xiaomi, se dévoile grâce à de premiers rendus 3D réalisés par un leaker réputé. L'occasion de se faire une idée sur le design final du successeur du Poco M3.

En décembre 2020, Poco crée la surprise en lançant le Poco M3, un smartphone de milieu de gamme proposé à un prix plutôt alléchant, avec une version de base affichée à moins de 160 €. Son principal point fort résidait dans son autonomie monstrueuse via un accumulateur de 6000 mAh. Malheureusement, le Poco M3 n'excellait pas vraiment dans les autres domaines (sans être une catastrophe attention), notamment du côté de la photo et des performances en jeu comme nous l'avons expliqué dans notre test du M3.

Il y avait donc de nombreux aspects à peaufiner sur une éventuelle version Pro du Poco M3. Or, l'un des cadres de Poco vient de donner plusieurs informations au sujet du Poco M3 Pro lors d'une interview donnée à nos confrères du site Android Central. Ainsi, le Poco M3 Pro profitera de nombreuses améliorations, à commencer par la présence d'un processeur Mediatek Dimensity plus puissant que le Snapdragon 662 du M3.

Poco M3 Pro : un boost de performances et de la 5G

“Nous avons deux améliorations avec ce chipset : un boost des performances et la connectivité 5G”. D'après les tests internes de Poco, le Poco M3 Pro affiche un score AnTuTu de 329 072 points, contre 301 635 pour le M3. Sans rentrer dans les détails, le responsable promet aussi une plus haute vitesse de rafraîchissement de la dalle, plus de mémoire vive et de mémoire interne, et trois coloris, parmi le jaune caractéristique du M3.

Selon le cadre de Poco, le M3 Pro peut se résumer à une version rebaptisée du Redmi Note 10 5G, avec son design propre et des fonctionnalités logicielles exclusives. Le Poco M3 Pro tentera de séduire les consommateurs désireux d'obtenir un smartphone 5G à bas prix, tandis que les utilisateurs qui ne jurent que par les performances devront plutôt se tourner vers le Poco X3 Pro.

Un design élégant dans le style de Poco

Ce seront les seules informations dispensées par les responsables de la marque, le reste de l'entretien étant dédié à la stratégie de Poco pour s'imposer sur le marché des smartphones 5G. En revanche, le leaker @Snoopytech a publié plusieurs rendus 3D de l'appareil, en se basant sur des informations glanées sur la toile.

On retrouve donc les trois coloris, et on constate que le module photo géant du M3 a cédé sa place au profit d'un bloc compact dans le style du Galaxy S21, à la différence que le logo Poco occupe la tranche. Une configuration à trois caméras est visible sur la face arrière, tandis que le capteur selfie en goutte d'eau trône au centre de l'écran.

Source : XDA Developers